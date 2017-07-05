Amazon Alexa 可说是每天都在学习新「技能」呢！

又在 Echo 设备与 Alexa 生态系展示发展决心加倍投资的亚马逊，其人工智能的能耐也仍然不断地进步，目前已经达到了突破 15,000 种智慧技能（Skill）的里程碑。做为参考，现阶段 Google Assistant 只有约 378 种语音功能，至于 Cortana 则是仅有 65 个...
其实说起来 Alexa 厉害在增加新 Skill 的速度真的是飞也似的成长，除了在六月就成长了 23% 外；相较于二月份则是成长了 50%（那时候是 10,000 的数字）；再把二月的数字与去年九月相比则是三倍成长。由此可见，Alexa 学习新技能的速度真的超快，这也展现了 Amazon 想要独霸这个语音设备市场的决心。而事实上，他们也即将要掌控七成的市场了。
转过来看看新的竞争者，貌似同类产品的苹果 HomePod 要 12 月才上市，但它其实还是主打音质效果，在应用上还没有太大的卖点。再看到 Apple Watch 的三方开发商的态度越来越不积极，貌似也并不算太乐观。不过，三方支持与生态系快速增长的 Echo 设备这边，虽然看似前途光明，但是其实也有许多是建立在先前的奖励机制之上，也因此有些引来滥竽充数的 Skill 的隐忧存在。最终的最终小编还是要说，不管哪款或哪位语音助理，麻烦来个中文比较可用的好吗！