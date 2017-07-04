JR 东日本着手设计新一代新干线试验车「ALFA-X」

以「猫耳朵」空气刹车著名的上一代 JR 东日本新干线试验车「FASTECH 360」，当初开发时的目标就是能达到每小时 360 公里的运营速度，可惜因为并结 E6 时的高速震动问题与成本考量，最后量产版的 E5 列车最高只有 320km/h 而已。



在 FASTECH 360 废车八年后，JR 东日本宣布了要再次挑战 360km/h 的目标，将打造一台名为「ALFA-X」（Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation）的新试验车，型式为 E956。除了和前辈们一样，两端车头将采用不同的设计，以测试进入山洞时的爆音抑制效果之外，ALFA-X 最大的特点，是它利用主动式的垂直和水平的液压器，完全将客舱与底盘隔离开来，保持行驶中的稳定与舒适。ALFA-X 也将内建特殊的减震设备，避免地震时车厢的晃动传递到轨道，减少出轨的危险。



ALFA-X 预计 2019 年开始进行测试，如果时程和 FASTECH 360 一样的话，大约 2025 年左右采用 ALFA-X 技术的下一代量产车会开始运营，刚好维持着每 14 年换代一次的频率（E2 和 E5 系列车分别在 1997 年及 2011 年登场）。