ThermoReal 将可让你在 VR 或 AR 世界感受温度甚至是痛觉

TED 主要运作原理是以电流来驱动热电半导体阵列，来在顶层与底部基底层产生热来像模拟温度变化。这原理比较常见的应用，其实应该是反过来作用的时候：通过温差来让热电设备产生热电效应发电。简单地讲 TED 是个可以用废热来产生电能的发电机。 而为了优化在非平面表面的集热效益，TEGway 研发了弹性形式的 TED，不仅比起陶瓷的版本有更强的发电能力，还发现了可以运用 ThermoReal 的区块温差特性，来运用冷热交替的方式达成类似被捏的感觉。如此，这技术除了能够反应游戏或视频中的冷热触感外，还能模拟痛觉让体验更真实。







在 HTC Vive X 的展示中，我们也有试试以 ThermoReal 薄片缠绕的棒状体感器的实际表现。它会在视频播放到画面中人物慢慢爬入冰水之中，让你在体感棒的贴片感受到冰凉的温度，而且他潜的越深，手上的感觉也就越冷，直到我们都觉得这位仁兄已经泡水到让人「感同身受」到，有点为他可怜了... 这个展示是希望让我们试试这体感设备对于温度的反应速度有多快，而且还会懂得在他潜入水中或探出头时的反应温度差异（可见真的颇迅速）。



另一个关于热度的测试，则是点火的蜡烛被拿着慢慢挥动的视频。此时将可感受到指尖局部区块传来温度变化起伏，也说真的，有点一点点太过真实的恐怖。所以一换到冰块时，我们的主编 Richard 也顿时感到安心许多。再来，就是令人有点紧张的捏痛体验了：刚开始时还觉得自己可以感受到所谓用来模拟痛觉的冷热交界的区块，不过这个感觉很快就在一两秒间化身成有点类似虫咬的刺痛 -- 这真的感觉很真实，而且完全不好受，所以也就很快就放下了这个体感棒。



我们也没有错过 AR 的体验展示。他们直接将智能手机如首图那样固定在体感棒上。然后再让 App 去感测分别两张分别是房子火灾以及同样的房子被灭火的绘图。自然，手上的温度也会因为拍到不同的图片而有温度反应。







最后，我们看到的是 ThermoReal 运用在一般游戏摇杆上的展示。这其实还满直观的，因为 TEGway 直接将 TED 贴片置放在了两侧握把上，然后在战机游戏里一旦喷射飞行，就会感受到喷射器的火焰热度；减速时则是会感觉到手柄变凉，其实也就跟前述的体验类似。



整体而言，ThermoReal 技术玩起来真的出乎意料地好。接下来就看该公司要怎么说服各大制造商愿意采纳他们的解决方案了。而在软件开发这块，TEGway 则是也将提供授权软件供开发者使用。这实在是有点蛋生鸡鸡生蛋得状况，但我们还是很期待哪天真的可以在 VR 或 AR 体验中玩到这种更深度体感的内容啊！