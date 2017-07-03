次世代 iPhone 想把 3D 脸孔辨识变成你最实用的解锁方式

近年来已经常常在各特色功能上被各家手机厂抢先的 iPhone，似乎很有可能也加进脸部辨识功能。根据彭博社来源的说法，新世代 iPhone 将会搭载具备深度感测的 3D 脸部辨识机能，并提供极高的准确性与超快的辨识速度。据称，即便是将设备放平在桌面上，亦能在数百毫秒之间完成辨识解锁。这意味着这样的功能，应该会比起三星的 Galaxy Note 7 与 S8 系列上虹膜辨识的辨识范围要更广上许多（虹膜辨识辨识的角度范围还是稍微有点限制存在）。除此之外，据来源指出 iPhone 8 还将搭载范围更大的全面屏、更快的 10nm 处理器以及为 AI 所设的专用芯片。
许多朋友应该都会很担心的脸部辨识安全性部分，来源则是表示这样具备深度感测的 3D 脸部辨识机能，将可搜集比 Touch ID 还要多的生物资料，能降低系统被照片给骗过的机率（现在大概没什么人敢说 100% 安全了，毕竟连虹膜辨识都有人破解了）。而既然又广又快又准，苹果当然会想要力推这样的功能，甚至连 Touch ID 都有可能完全失宠。根据上述泄漏来源的讲法，由于目前苹果还搞不定屏幕下指纹辨识，所以最终会希望使用者都改用这项技术。
其实关于 Touch ID 是否续存各方谣传目前好像说法都很不一。知名分析师郭明錤就直接预测 OLED 版本的 iPhone 将不支持指纹辨识，原因综合起来就是这技术在全面屏上还不够成熟。但别篇来自台积电内部消息的报道，则是指出 iPhone 8 除了将搭载 18.5:9 屏幕外，也将把指纹辨识整合到屏幕之中。是说，就目前在 Vivo 手机上的技术展示看来，即便是抢先将指纹放在了屏幕之下的展示，其实也还只是在一般比例的屏幕上实现的。所以要说这技术应用在更窄边框的屏幕之上还有一点问题似乎也不是没有依据。
总觉得如果苹果真的放弃这个自 iPhone 5s 就搭载了的指纹辨识技术，又会觉得好像在付款等偶尔不想拿手机对着脸的场合会有些太方便，但仔细想想，其实就再把它包装成「勇气」不就得了（点头点头）。