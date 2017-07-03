SGDQ 又回来了！看游戏高手们为慈善募款快速通关吧

炎热的七月再度到来，这表示每年一度的 SGDQ 又要开始啦！GDQ（Games Done Quick）活动每年举办两次，一月的 AGDQ（Awesome Games Done Quick）为癌症预防募款，而七月的 SGDQ（Summer Games Done Quick）则是为无国界医生劝募。今年的 SGDQ 已于今天凌晨开跑，将不中断地连续在 Twitch 上直播七天之久，由各路高手示范如何以最快速度通关 130 多款游戏。
取决于游戏的类型，有些是由单独的玩家边玩边解说，有些是多名玩家的比赛，不同的游戏也有不同的「破关」定义。除了怀旧之外，GDQ 也是发现新游戏的好地方呢。不过往常都会出现的 GDQ 常客，游戏机器人 TASBOT（用程序输入摇杆操作，所以能精准执行人类做不到的动作的机器人）本届倒是休息了一次，不在时程表上就是了。
今年初的 AGDQ 是历来最成功的一届，到最后结束时一共募得了超过 222 万美元，特别是刚好在压轴的最后一个游戏（《Undertale》）通关的同时跨越了 220 万美元的关口，是个额外惊喜的巧合。本次 SGDQ 将由《地球冒险 2》（Earthbound）压轴，是否能再次突破 AGDQ 的金额呢？这就要靠大家的支持啦！