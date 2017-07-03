早被微软砍掉的 Surface Mini 如今出现在谍照当中





早些时候，Windows Central 从自己的线人那里得到了一组据称是 Surface Mini 的真机照片。从中可以看到包括支架、接口在内的许多设计细节，除了 Home 键的位置外，设备整体颇有 Surface Pro 3 的风格。不过，若是光以这些图片来看，Surface Mini 似乎是一款比较厚实的平板，四周的边角也比较硬朗。并没有因为增加的单手握持可能性，去做一些偏圆润的设计。







另外，在谍照里还能看到设备拥有 microSD 卡插槽、Micro-USB 充电口（也能用于 USB-OTG）、3.5mm 耳机孔和疑似连接键盘保护套的地方。当年 Panay 也曾透露过这会是一款适合拿来记笔记的产品，而在谍照里面，可以看到支架后方好像的确是有一个可以放笔的位置。至于规格的部分，Surface Mini 使用的硬件在当时算得上主流。Snapdragon 800 配 1GB RAM 和 8 吋 1,440 x 1,080 屏幕，软件的部分，坊间比较多的说法，是会选择当时已经风评不佳的 Windows RT。



话说，微软那个时候决定砍掉 Surface Mini 的原因，是由于跟市面上已有的平板相比，这款产品并不能带来多大的差异化卖点。从平板市场后续不太理想的走势来看，微软当年的决策，应该还算比较明智吧。