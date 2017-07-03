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Image credit: Windows Central
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早被微软砍掉的 Surface Mini 如今出现在谍照当中

这款尺寸较小的平板，差一点就在 2014 年发布了。

Sanji Feng
1 小时前
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Windows Central
早在 2014 年时，微软其实曾有过推出一款小尺寸 Surface 平板的打算。部门主管 Panos Panay 当时带人开发了传说中的 Surface Mini，但在临发布前一刻，这款设备却被 CEO Satya Nadella 和当时仍任职执行副总裁的 Stephen Elop 紧急叫停。在那之后，除了一些零星的宣传照外，我们就没怎么真正见过 Surface Mini 的样子。一直到了今天，事情终于有了些变化。



早些时候，Windows Central 从自己的线人那里得到了一组据称是 Surface Mini 的真机照片。从中可以看到包括支架、接口在内的许多设计细节，除了 Home 键的位置外，设备整体颇有 Surface Pro 3 的风格。不过，若是光以这些图片来看，Surface Mini 似乎是一款比较厚实的平板，四周的边角也比较硬朗。并没有因为增加的单手握持可能性，去做一些偏圆润的设计。



另外，在谍照里还能看到设备拥有 microSD 卡插槽、Micro-USB 充电口（也能用于 USB-OTG）、3.5mm 耳机孔和疑似连接键盘保护套的地方。当年 Panay 也曾透露过这会是一款适合拿来记笔记的产品，而在谍照里面，可以看到支架后方好像的确是有一个可以放笔的位置。至于规格的部分，Surface Mini 使用的硬件在当时算得上主流。Snapdragon 800 配 1GB RAM 和 8 吋 1,440 x 1,080 屏幕，软件的部分，坊间比较多的说法，是会选择当时已经风评不佳的 Windows RT。

话说，微软那个时候决定砍掉 Surface Mini 的原因，是由于跟市面上已有的平板相比，这款产品并不能带来多大的差异化卖点。从平板市场后续不太理想的走势来看，微软当年的决策，应该还算比较明智吧。