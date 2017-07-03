Faraday Future FF91 在派克峰爬山赛创下新纪录

同为豪华电动车，Faraday Future 与 Tesla 的最速之战从单纯的 0-60mph 加速模式，延伸到了赛场之上。Faraday Future 仍在开发当中的量产款 FF91，正式在派克峰爬山赛上破了去年由 Tesla Model S 所保持的最速纪录，以 11:25.082 约莫快上 20 秒的时间差成为该赛道上的最速电动车款。是说，其实 FF91 目前还并未正式量产，而搭载 1,050 匹马力的它，也是以轻度改装下的测试原型车来参加 Exhibition Class 组别 -- 根据英国 GT 冠军车手同时也是这次的驾驶的 Robin Shute 表示，这次计时赛版本的 FF91 大致上做了一些关于安全性方面的改造，并针对轮框与轮圈尺寸改成更小的尺寸。
比赛期间 FF91 有遇到一次需完全停下车辆，Robin Shute 称之为「小技术困难」的状况（大概视频 10:45 时），但最终依然是以刷新纪录的成绩结束完成计时赛，更厉害的是居然这样还可以刷新纪录。只能说，希望 Faraday Future 的公司状况也能在跌跌撞撞中获得成就，不然在合作金主贾跃亭状况也不是太好的现状看来，我们到底何时能够看到这辆车真正量产真的也是个大大的问号呢。至于这次破纪录的视频内容，我们已经放在了跳转之后，有兴趣看看这刺激的爬坡赛的朋友，可以点入看看。
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