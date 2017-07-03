bHaptics 的 TactSuit 可能是目前最理想的 VR 触觉反馈方案

TactSuit 的 87 个反馈点是由偏轴转动惯量（eccentric rotating mass）震动马达驱动，具体的分布情况如下：面罩 7 颗，背心前后各 20 颗，袖套每一边 20 颗。这么密集的排布方式，可以达到更精细、具体的触觉反馈效果，换句话说，身体上的感觉会更逼真，这样整个 VR 体验的浸入感也会更强。



如果是那种一大块的震动垫的话，其实是没法很好地模拟出类似被剑切过、被爪子划过那样的效果的。但套上 TactSuit 后，遇到这种情况感觉就会比较明显。而且 bHaptics 还提供了更进一步的功能，让游戏开发者甚至可以设定背心正反两面共同来模拟切割效果。换言之，只要你想，去 VR 世界里感受一下被腰斩也是完全可行的。







除此之外，像是让蛇在你的上半身爬过、重拳袭面、武器的后座力、爆炸的冲击波等等，其实都有可能通过 bHaptics 为 TactSuit 配套准备的编辑应用来实现。而且这个软件的功能很全面，易用性也不错，而且能搭配 Unity 引擎一同使用。在演示视频中，我们看到一位编程者很轻松地在 20 个反馈点上绘制触觉反馈路径及规律。每个点、每条线上的力度都可以单独调整，马达的震度强度也是一样。



跟许多竞争对手不同的是，TactSuit 到目前为止已经过了大量用户的试用。CEO Kiuk Gwak 告诉我们，在今年三月至六月间，总共有大约 47,000 人通过首尔乐天世界游乐园内的《Zombie Attack》恐怖游戏亲身体验了这款产品。即便到了现在，这款三分钟时长的娱乐项目平均每天还要接待超过 500 名游客，这也让它成为了园内最受欢迎的 VR 体验点。「这才是人们愿意花更多钱享受的『真 · VR』。」Gwak 这么说道。



在 HTC Vive X 示范活动的现场，我们也得以动手玩了一下这款作品（不过游戏人数由八个减少到了一个）。在开始之前，当然要先穿上 TactSuit。就感觉来说，背心的份量不算重，袖套戴起来也比较方便。唯一的问题是，头上的眼罩会对眼镜造成一些影响（当然也有可能只是我们的眼镜会这样而已），必须摘下才能够正常使用。不过所幸在经过了一番对 Vive 的调整后，最终我们还是得到了一片比较清晰的视野。





《Zombie Attack》本身还是常见的恐怖游戏套路，里面有大群缓慢移动的僵尸，最终会在废弃的主题公园里将你重重包围。根据一般的经验，僵尸再多只要慢慢打就是了。但在穿上 TactSuit 以后，触感会让人潜意识里产生一些对敌人攻击的恐惧。尤其在感觉到背后遭袭，然后转身迎面而来一张张扭曲的脸时，的的确确会非常吓人。这个时候你肯定会毫不犹豫扣下手中枪械的扳机，而经由袖套传来的后座力，也让整个体验变得真实无比。不夸张地说，这是我们在很长一段时间内玩到的最佳 VR 效果。从硬件的角度来看，TactSuit 带来了相当出色的沉浸感，套件够轻、不臃肿，触觉反馈感受独特，而且最关键的是还没有延迟。凭借自身表现和低于 549 美元的价格，TactSuit 绝对称得上是至今为止最有潜力的 VR 触觉反馈方案。比较可惜的是，目前它只有袖套是对大众发售，背心和面罩暂时还是走 B2B 以及向开发者销售的模式。这么做的好处，是利于在先期积累起适用游戏的生态，这样后续如果再进入消费市场，就会有一个比较好的资源基础吧。