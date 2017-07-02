为了粉丝！Galaxy Note 7 以「Fan Edition」之名归来

如果没有电池燃损这个致命缺陷，那三星去年推出的 Galaxy Note 7 将很有可能成为这家公司近年推出的最优秀产品。即便到了现在，仍有不少对其念念不忘，甚至冒着危险都不愿将机器交回的用户。那既然有这样的基础，三星将堆在仓库里的大量 Note 7 整新后以「粉丝版」的面貌推出，感觉上也就成了完全合情合理的事了（不处理掉，变成大量电子垃圾就不好了嘛）。
没错，传了很久的 Galaxy Note「Fan Edition」终于在今天正式于韩国亮相。跟 Note 7 相比，它主要的变化集中在软件和电池。前者更新到了跟 Galaxy S8 一样的版本，也能使用类似 Bixby 助理这样的新功能。而后者自然是重中之重，三星将电池由原来的 3,500mAh 缩小到了 3,200mAh，并且强调自己加强了安全保护，同时产品在出厂前还需要经过更严格的安全测试。
除此之外的其它规格基本上没有变化，另外在设备背面，也有「Galaxy Note Fan Edition」的明显标识（确实很适合收藏的样子）。至于发售信息，目前是仅限于韩国有售，限量 40 万台 7 月 7 日上市，分黑、蓝、金、银四色，价格是 699,600 韩元（约人民币 4,150 元）。其它地区的销售计划现阶段还是待定，但美国已被排除，之前负面反响比较多的中国大陆市场好像也没有要引进的计划。
不过，老实讲三星选择推出「Fan Edition」的时机实在是有点晚。毕竟 Galaxy Note 8 已经不远，而且不出意外的话，这款新机多半也会用到类似 S8 那样的 Infinity Display 设计。面对这样明显不同的全新卖点，到了现在这个时候，有多少人会愿意去重拾旧爱呢？