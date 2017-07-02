为了粉丝！Galaxy Note 7 以「Fan Edition」之名归来



除此之外的其它规格基本上没有变化，另外在设备背面，也有「Galaxy Note Fan Edition」的明显标识（确实很适合收藏的样子）。至于发售信息，目前是仅限于韩国有售，限量 40 万台 7 月 7 日上市，分黑、蓝、金、银四色，价格是 699,600 韩元（约人民币 4,150 元）。其它地区的销售计划现阶段还是待定，但美国已被排除，之前负面反响比较多的中国大陆市场好像也没有要引进的计划。



不过，老实讲三星选择推出「Fan Edition」的时机实在是有点晚。毕竟 Galaxy Note 8 已经不远，而且不出意外的话，这款新机多半也会用到类似 S8 那样的 Infinity Display 设计。面对这样明显不同的全新卖点，到了现在这个时候，有多少人会愿意去重拾旧爱呢？