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长征五号遥二火箭发射失败

未来的嫦娥计划极有可能会受到影响。

Sanji Feng
2 小时前
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新华网
今晚早些时候，我国自行研发的重型运载火箭长征五号在海南文昌发射场进行了第二次发射。不过，跟第一次的成功不同，这次搭载着实践十八号卫星的长征五号遥二火箭在飞行过程中出现了异常，并导致发射任务最终失败。目前官方还未公布具体的故障原因，但火箭上的实践十八号卫星受损的可能性应该很高。毫无疑问，这会大大影响到东方红五号卫星平台的技术在轨验证，原定于年末的嫦娥计划多半也会被波及，嫦娥五号月球探测器的发射时间恐怕要被往后推了。