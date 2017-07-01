Gear 360 (2017) 实拍体验：更能融入生活的全景相机

实拍心得



优酷链接YouTube 链接 视频左边是 Gear 360 (2017)；右边为 2016 年版（当然，你往后看的话会相反！）。

实拍样本

下图、Gear 360 (2017)；上图、Gear 360 (2016)

开箱盒装的部分可以看到其实还满简单的，不过盒子上大大的 Gear 360 眼睛真的是满可爱的。内附的携行袋个人觉得质感不错，至于那个稳定底座的小圈圈，原本觉得很鸡肋，不过它除了能更稳定之外，也同时有止滑的效果，其实后来拿来直接直接放在平面上拍摄时，还是会乖乖地套在底部以减少整个相机镜头去撞地板的机会。拍摄上，因为 Gear 360 (2017) 好携带很多，操作也还算简单，感觉更像是 HTC RE 那种毫无压力快速随拍的相机。比较可惜的是 Gear 360 还是得要随时手动按按钮才能开机，而不能像 LG 360 那样可以用休眠的方式待命，并以手机快速唤醒。不过反正开机还算快，就也不算是个太大的问题啰。然后开关机等音效都变得超可爱的，感觉真的是很讨喜的阿尼呢。拍摄技巧上，建议也是要像前代那样设定至少数秒倒数的自拍时间，让手有个准备时间不要握得太高而遮挡太多镜头，然后菜单中的修正水平功能是一定要开的，才不会让观看照片的人无法在 360 的世界中找到正常的水平（转久了看可是会很晕的啊）。这次的 Gear 360 app 更新后，与 Galaxy 的手机的协作变得更为合拍。可以通过下拉菜单很轻松地快速存取并使用相机或操作快门拍摄（就像快门线一样），亦能通过手机画面预览调整更进阶的拍摄功能。而虽然这次没有了直接新增底部浮水印的选项，但无论是视频或是照片的编辑器都可以在手机后续加上去，而且能选的样式还不少，重点是也可以在 360 照片中加入贴图或者是模糊人脸，增加了许多使用的弹性 -- 特别是喜欢贴上 Google Maps 街景的朋友，就不用担心自己入镜太过高调了。在照片回播的功能之中，可以看到能够直接以小星球模式来进行观看预览的页面，从这也可以直接存下照片，如此一来也不用倚靠其他 App 来后制了！手机预览的拍摄界面上，你可以看到白平衡与 EV 值的设定。在设定之中则是可以找到限制感度的功能。不过其实 Gear 360 (2017) 最高就只有到 ISO 1600，所以能调的范围也没有太多。至于静态拍摄上可能因为像素或感光元件的实力的关系，多少还是有点逊色于初代版本的先天状况，个人是以调高锐利度选项来对应 -- 本篇照片部分都是锐利度 +1，不过最终我应该会直接调到最高（+2）来用才是 -- 毕竟有点习惯一代 30MP 的画质了，就会比较希望能让成果尽量接近，不过 2017 版本其实应付社交贴文都算够用了。录影画质方面，前后两代虽然没有太明显的差距，但具备电子防震的 Gear 360 (2017)，在移动录影之下的稳定度是真的有所提升，这里差异就满高的，让 360 全景录影的实用度大增！（可以看下面的对照视频，请忽略白平衡差距，因为忘记调回来 Orz）我们也没忘记试试直播功能，在几次的「试错」之后也有了一些心得可以分享。首先，是直播时一定得要开着手机画面，而一旦手机画面熄灭了，App 是会问你要不要继续，按了以后虽然还是有机会真的继续直播，但大部分状况都是会直接断线的。所以简单地讲，要确保直播的顺畅，最基本的就是不可以让手机屏幕休眠 -- Galaxy S7 与 S8 都限制最长十分钟就会自动关闭，所以如果需要长时间直播的话，建议可以下载让手机常亮的 App，然后祈祷网络状况一直保持良好（不然也是会断断续续）。另一个要注意的问题是有可能过热的状况，基本上小编尝试放置在室内无风环境下直播大约可以撑到 20 分钟出头，然后就会显示为过热接着就断线关机。不过我装在安全帽上骑车直播时，就可以撑到快 30 分钟还没有过热。但毕竟一直在跑山路，所以网络倒是没办法维持良好状态，因此仅能看到 22 分钟左右的视频。续航部分则是在这样即时传网 + 长时间录影状态下还是可以撑着没有电量的问题。再加上反正可以边充边用（虽然充电机身会较热啦），个人觉得电力方面只要不要连续太长时间要录影都还是够用的。另外，这次 Gear 360 (2017) 也在电池标示旁边放上了百分比，能够更好掌握电力状况，这点真的要给好评。对了，其实直播仅能最高用上 1,920 x 960 (30fps) 画质的 360 影像，加上并不会另外在机身记忆卡中留底，所以如果对于画质有要求的朋友，应该还是要斟酌一下是否真的需要做直播 -- 或选择直播到 YouTube 上，画质表现是会好一些的。来到实拍的部分，许多人应该都会满好奇前后版本的 Gear 360 静态照片画质差异有多大吧？下面我们也直接比较高亮度（低感度）下的画质表现。其实就视觉重心，也就是 360 接图的正面看来，两者差异倒也没太大，但到了镜头两侧，就可以发现还是旧款的眼球先生明显较为锐利。这里也可以观察看看 360 接缝的表现，2017 版本算是有着前后镜头较为靠近的先天优势，所以现阶段实拍是没遇到有人被切开的接缝画面，但天空之类远景的接缝感觉上还是 2016 版的比较好（接得比较激进的感觉，可以观察这张实拍彼此都在正侧面是怎么「被消失」的就能知道了）。更多的比较照片，我们就不放在这占版面了，请直接参考我们的 Flickr 比较相册 。除了低光环境下的拍摄之外，还有单纯 Gear 360 (2017) 的连拍 HDR 功能的前后对照照片 -- 效果是满明显的，就是高光低光都会被加强，让画面细节更好，只是拍摄上需要多点时间也要上脚架所以稍微麻烦了些。低光的表现方面，尽管 2016 年版有着最高 ISO 6400 的规格，虽然同感度下真的是旧款看起来有好一点点，但其实小编觉得两台差距并不太大（画质都随着感度流失很多）。 刚刚前面提到的相片后制效果部分，在 S8+ 上你可以直接对 360 照片按下「编辑」，便可以加上上图的这些效果与字样，甚至贴图与马赛克人脸都是可以的唷。Gear 360 的底部 Logo 也有许多样式可以选择。拍团体照也是 360 度相机的绝活，这是我们在 Computex 期间整个 Engadget 团队庆功拍摄的照片，其实就很简单地将相机放在桌上的饮料瓶顶端，然后用手机遥控就完成拍摄了。如果你问我 360 拍摄有什么技巧，由于 360 摄影机搭载的是一个包山包海的超级大广角镜头的关系，所以拍摄一些太远的东西会有点没重点，此时如果你尽量将镜头靠近被摄物，就可以马上这个物体占据画面极大的比例，如此一来也比较能让观看者快速找到重点，其他细节就看观赏者自己愿不愿意多在画面上翻找啰。





整体而言，虽然现有 360 相机的画质因为必须变形接图而在画质方面有所受限，但这种可以瞬间纪录整个环境的相机还是存在着很高的趣味性的，视频则更是有这种魅力。所以在静态实拍之后，就来看看小编这阵子的一些 360 视频吧。喔对了，这里要提一点是，2017 年款的 Gear 360 在缩时摄影下其实是仅有 10fps 可选择而已，但 2016 年款则是可以来到 30fps，这会是一个喜欢玩缩时摄影的人会比较在意的重点。







Gear 360 (2017) 实拍视频

优酷链接YouTube 链接



优酷链接YouTube 链接 Gear 360 (2017) 延时视频

优缺分析

更高的 4K 录影画质

更平易近人的售价

更好的操控

有趣的直播功能

可边充电边录

编辑软件配合更好、功能更多

HDR 效果明显

数码防抖

直播时 App 无法不停止休眠

长时间使用依然有过热情况

手机上编辑录影转出画质会变差

360 接缝痕迹依然可见

无法单独关闭电子防抖

Android 手机依然限定 Galaxy 机种使用

总结

其实 Gear 360 (2017) 个人觉得依然是款承袭前代「平衡性」概念而来的产品 -- 通过较低价位的设定，三星依然端出了足够用且吸引人的产品。在市场上的竞争看来，更低价位的 LG 360，乃至于同样拥有电子防抖规格的 Insta360 等产品，也是不容小看的对手。另外也别忘了，小米最近也端出了全景相机，虽说价格上好像难得的没有太有威胁感，但超薄的设计也是相当有特色。相对于较高规格与售价的一代，这次的 2017 年版的 Gear 360 虽然感觉上规格有点折衷，但质感依然保持的不错，且通过更便宜的价格与便于携带等特性，真的给人一种更为平易近人的感觉，也更吸引人愿意进入 360 的摄影世界尝试创作。这次 Gear 360 (2017) 也有着更好的软硬件整合，就整体的使用体验来讲，除了要长时间录影才会遇到的过热问题外，大部分都是顺畅好用的。加上效果还算明显的新的视频电子防抖与支持 iOS 等规格，一整个让人觉得 Gear 360 (2017) 真的是还满简单易上手的。个人觉得，你若是一直想要试试 360 相机的入门朋友的话，这款全景相机真的满适合入手来体验看看。而若是对画质较有要求的朋友，个人就推荐 2016 年款了。毕竟，要到更高画质的 360 摄影机可能就不是一万台币可以解决的了啊。讲起来，三星持续在 360 摄影领域耕耘之下，也提供了满多样的产品选择，唯一比较可惜的是，即使开放支持了 iOS，但 Android 这边还是仅有特定的 Galaxy 手机可以用到，这也是小编自己推荐朋友时常常遇到的主要问题点。就希望哪天官方也会想开，让 Gear 360 能够正式支持更多机型，就可以让更多人享受 360 拍摄的乐趣啦。