一加 5 的果冻显示「特效」可能是由上下倒装的屏幕引起

最近有一部分一加 5 的使用者反映，自己手上的机器在滑动页面时，屏幕上会出现「类似果冻」那样的拉伸 - 收缩「特效」。在快速浏览时，文字和图片会被稍稍拉长再弹回，像是下面这段视频里一样，颇有点在看卡通片的感觉（我们手上的评测机里没有这种情况）。对于这个问题，一加在正式的官方声明中表示「实属正常」，而且还将其归为「细微的视觉特效」。换句话说，想要修复的希望十分渺茫，照厂家的口气，中彩的用户似乎只有习惯或干脆换一款手机两条路可选。
那么，「果冻」究竟是怎么来的？最初 Reddit 上有人发现将手机倒过来就不会出现这种效果，基于这个事实，可以推测显示面板的安装方式可能跟以往不同，而后来 XDA Developers 的发现也确实为这种说法提供了更高的可信度。他们在一加 5 的 kernel 原始码中，找到了显示控制器需要做 180 度调整的证据。后来 Reddit 用户 Tasssadar 在分析了一加 5 跟 一加 3T 的拆机图后也确信，新机的显示面板的确是上下颠倒安装的。
是说，考虑到一加 5 这次换用了全新的双镜模块，为此要在内部腾出更多的空间，动一下屏幕也是完全有可能的。不过，对于这种说法一加官方目前还没有做任何评论，打算入手这款产品的朋友，在下单前最好把这个因素考虑在内喔。