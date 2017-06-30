VPL-VZ1000ES 采用独家 SXRD 高速、高密度面板以实现原生 4K 影像（是 DCI 标准的 4,096 x 2,160 喔），而其 Z-Phosphor 镭射光源提供 2,500 流明亮度、高动态对比度以及长达 20,000 小时的寿命——这远远超越传统投影机的灯胆寿命，启动速度也更快。相比上一代的 VPL-GTZ1 （要 US$50,000 呢！），VPL-VZ1000ES 的体积细小了约 40% 但依然是一部庞大的箱子：925 x 218.5 x 493.8 毫米。另一个分别是这次新增 3D 及 HDR 播放，后者支持主流的 HDR10 及 HLG 规格。

尽管这次没有兼容色域更宽的 Dolby Vision 格式，我在现场看到的 HDR 画面已经相当震撼：第一条示范视频里的拉斯维加斯夜景不但鲜艳夺目，而且细节分明，盯着这么锐利的大影像犹如身临其境，百看不厌。之后很不幸地看到烂片《长城》（来源为一部 Oppo Ultra HD Blu-ray 机），还好只是男女主角被饕餮群围困于塔内的那一幕，不得不承认这里的特技效果出人意表，好让投影机带出塔内五颜六色的光线及饕餮皮肤的层次感。

作为原生 4K 投影机的领导者，Sony 强调某些厂商的所谓「4K」机器只是采用 1080p 投影来模拟 4K 影像（例如 Epson 的「4K Enhancement」或 JVC 的「e-shift」等技术），导致影像不锐利并带有粗线。反而 Sony 的这部原生 4K HDR 投影机完美示范了「家庭影院」这个概念，不论客厅有多狭窄，只要有一幅空白的墙壁就可以把高级影院的震撼感觉都带回家；只是到底这值不值 135,400 元人民币以上的投资就见仁见智了。