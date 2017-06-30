Elon Musk 的第一段地下隧道说不定下周就能用了

昨天我们还在说 The Boring Company 的 Godot 盾构机虽已在洛杉矶开挖，但具体的施工位置不知道在哪里。今天老板 Elon Musk 就自己跑出来放出了一系列画面，如果不出意外的话，他的第一段地下隧道多半还是在 SpaceX 的周边范围内，一路从 SpaceX 大楼挖到街对面的停车场。是说，四月的时候 Musk 其实就将盾构机运到了 SpaceX 位于霍桑的办公场所。从这里开始 Godot 的处女挖，操作起来也会比较方便。回过头看，Musk 的公司之前是有向当地政府提交过在 SpaceX 和对面停车场间建设人行地道的申请，而且那个时候，他们实际上已在许可的范围内挖好垂直的通道了。
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Across the road and below the ground pic.twitter.com/E2DG8EzaXg— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2017
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Just installed steel skeleton of the car/pod elevator. Should be operating next week. pic.twitter.com/DIZW7zuWaA— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2017
从「钢铁侠」在 Twitter 上发布的短片来看，这段距离可能达到 500 英尺（约 150 米）的隧道目前已经有了些基本的雏形。Musk 声称隧道里的车用升降梯「应该下周就能启用」，那整条通道估计也不会让人等太久了吧？