Elon Musk 的第一段地下隧道说不定下周就能用了

从「钢铁侠」在 Twitter 上发布的短片来看，这段距离可能达到 500 英尺（约 150 米）的隧道目前已经有了些基本的雏形。Musk 声称隧道里的车用升降梯「应该下周就能启用」，那整条通道估计也不会让人等太久了吧？