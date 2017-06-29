PornHub 将推出与电动自慰器同步的视频专区

实际上的效果如何不得而知，但配合视觉上的刺激，应该比单调的上下震动来得更... 入戏吧？未来 PornHub 计划再增添更多的支持设备，甚至女性用的装置也不无可能。当然从这里再向 VR 前进，也只是换个显示设备而已啰。
虽说
众所期待的 VR / AR 爱情动作片一直以来都还是停留在只闻楼梯响的阶段，但在那普及前，或许 PornHub 这里已经先做好了「先期准备」工作了。在一个专属的视频分类中，PornHub 准备了一些置入特别信息的爱情动作片，可以提供 Fleshlight、Kiiroo 等品牌的特定电动自慰器机种准确的同步信息，让机器的动作与视频同步。
实际上的效果如何不得而知，但配合视觉上的刺激，应该比单调的上下震动来得更... 入戏吧？未来 PornHub 计划再增添更多的支持设备，甚至女性用的装置也不无可能。当然从这里再向 VR 前进，也只是换个显示设备而已啰。
实际上的效果如何不得而知，但配合视觉上的刺激，应该比单调的上下震动来得更... 入戏吧？未来 PornHub 计划再增添更多的支持设备，甚至女性用的装置也不无可能。当然从这里再向 VR 前进，也只是换个显示设备而已啰。