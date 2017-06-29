很快就会有装在手机里也不突兀的 360 度相机模块了

可能你不知道，一家名为保千里（ProTruly）的中国公司，去年末时推出了两款全球首创、内建有 360 度相机的智能手机。不过，时至今日才听到这消息其实也不算迟，因为设备的厚度相当可观，而且其造型也非常夸张，很难想像会有人日常带着它出街使用。不过，根据我们从其背后的相机模块供应商赫天光电（HT Optical & Electronic）那了解到的情况来看，这些问题可能很快就会得到解决了。
除了保千里旗下的两款达令手机外，赫天光电还为米家全景相机提供了技术保障。在 MWC 上海的展场中，这家武汉公司的副总经理舒峻峰告诉我们，一款在体积上缩小很多，能被塞入 7.6mm 厚度手机的新模块再过不久便会推出。而且很关键的是，它的像素数一跃来到了 16MP。跟赫天这一代的 8MP 模块，或者说 Insta360 Air 这种更主流配件类产品的 4.5MP 模块相比，数据上都有相当大的提升。哪怕在新款 Gear 360（15MP）这种专门的 360 度相机面前，规格也是毫不逊色。
外观槽点满满的达令手机。
老实讲，在听到这个说法时，我们脸上的表情很难讲是兴奋还是怀疑。舒总看到以后，估计是为了增加说服力，又再展示了几张无法供我们对外公开的实物照片。从里面可以看到，搭载了这个新模块的手机，看起来的确要比之前的达令正常得多。它不再有 8.9mm 厚、181.4mm 高的奇怪机身，作为对比，iPhone 7 Plus「只有」7.3mm 厚，158.2mm 高「而已」。
尤其是相机的部分，只是有一点微微的凸起，从照片上看似乎就多了 1mm 左右，感觉应该会比较容易被用户接受。当然啰，就算如此在放置手机时，镜头外侧难免还是会接触到其它表面。对此舒总表示他们会为镜头准备专门的加强防刮涂层，不放心的话，手机厂商那边应该也会推出配套的保护壳供消费者挑选。
紧接着，他又给我们看了这款模块拍摄的 16MP 360 度全景照片。不得不说，以它的大小来讲，能拍出那种水准的清晰度，真的给人留下了很不错的印象。不光如此，舒总还表示进行 4K 录影也没有问题，但遗憾的是我们没有在现场看到实拍的样本。实际的效果如何，估计要等到对应手机 7 月 30 日的发布会后才能知道了。
作为一家过去一直跟索尼、奥林巴斯等相机厂家有来往的公司，赫天光电在 DC 市场衰败以后，也尝试过不少其它种类的产品。除了手机上用的 VR 相机外，他们也有做过光学变焦手机背盖这样的配件。比如说上图中放在外面的这款就支持 5x 光变，而且有自己的 microSD 卡插槽和电池，只要能接受没取景画面盲拍的话，脱离 iPhone 或 Android 手机也一样可以单独使用。
是说，这一类的产品目前还吃不准会不会真正流行（看看 Moto 的哈苏模块），但在舒峻峰眼中，至少 360 度相机这一块，是至少需要一年半到两年的时间才会真正成熟起来，成为手机市场认可的主流功能。所以在现阶段，赫天光电会比较乐于跟一些没那么大的品牌合作，毕竟跟知名大牌相比，小公司有时会更具有冒险精神呢。