Google Photo 的 AI 分享功能上线啰！

Google 在 I/O 上发表的「Suggested Share」和「Shared Libraries」两个新的 Google Photos 分享功能，本周起已经逐步上线了。
Suggested Share（建议分享）功能会出现在下方一个新的「分享」页面里，在这里你可以看到其他人分享给你的照片，以及你分享出去的照片。在最上面则是 Google 的 AI 提供的建议，用卡片的形式展示建议分享的内容与对象。当然，你可以自由添加或删除分享的照片，也可以选择分享的对象，甚至是没有 Google Photo 的人，也可以透过 Email 和电话分享连结。如果被分享的对象自己也有相关的照片，Google Photo 就会提示要不要把照片加进分享的相册里，这样所有人都能一起看到照片啦！
Shared Libraries（分享相片库）功能则是藏在左方滑入的主选单里，在选择好分享对象和内容（可以分享所有包含某个人物的照片）后，会再进行一次身份确认（以 iOS 来说，是 TouchID），然后未来所有设定好的人物照片，就会全部自动分享了。分享的照片会存在于双方的帐户中，可以自由搜寻呢。
当然，建议分享的准确度还要试过了才知道，但不论如何，应该可以减轻很多活动后交换照片的负担吧！