Google Photo 的 AI 分享功能上线啰！





Shared Libraries（分享相片库）功能则是藏在左方滑入的主选单里，在选择好分享对象和内容（可以分享所有包含某个人物的照片）后，会再进行一次身份确认（以 iOS 来说，是 TouchID），然后未来所有设定好的人物照片，就会全部自动分享了。分享的照片会存在于双方的帐户中，可以自由搜寻呢。



当然，建议分享的准确度还要试过了才知道，但不论如何，应该可以减轻很多活动后交换照片的负担吧！