Facebook Aquila 太阳能无人机首次完成完整起降

点出上网为人权之一的 Facebook，为了要让网络推广到偏远或不足以负担网络的区域，开始实验以太阳能为能量来源的 Aquila 无人机，希望能在高达约 18,000m 至 27,400m 的上空向地面传递网络讯号。可惜的是，在去年六月时于亚利桑那州的 96 分钟试飞后，重量近 400 公斤的 Aquila 很可惜未能正常降落。而经过调查确认为强风问题之后，他们很快又在今年的 5 月 22 日进行雪耻，成功完成完整的起降实验，总共飞行时间则为 1 小时 46 分钟。
自然，Facebook 从首次的飞行学到了很多，并也对 Aquila 太阳能无人机进行了改进，在机翼上新增了在降落时可同时增加阻力与减少上升力的扰流板，配合在测试机上又新增了数以百计的感测器、改进版的自动驾驶软件、新的无线电，还有更流线平滑的表面与水平螺旋桨。使其相较初次尝试的版本爬升速度要快了两倍。至于降落的部分，这部预计目标将能够盘旋在高空独立运行约 90 天的无人机，其实采用的是无起落架设计的，降落则是直接以包覆着 Kevlar 的马达直接与碎砂石地面接触完成。
官方表示，第二次飞行的目的主要也是为了搜集信息，通过保持恒定速度、航向与高度的方式来量测飞机的阻力，并将在后续用于改进空气力学设计，还可用来预估能量耗损并优化电池与太阳能板的尺寸，打造出更符合任务目标的无人机软硬件。