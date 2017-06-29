佳能新的轻量单反 EOS 200D 也有 Dual Pixel 对焦啰！

今天，Canon 同时更新了旗下不同片幅 DSLR 的入门产品线，全幅的产品不意外就是 EOS 6D Mark II，至于较小片幅的部分，则是将依然如同主打轻量小型化的 100D 给更新到上图看到的这部 EOS 200D。规格增进至与 77D 及 800D 看齐的 24.2MP + 1080p / 60fps 录影 + Dual Pixel 对焦系统感光元件的 200D，也同时让自己的身材增重到了 453g -- 虽然还是相当轻巧，但毕竟之前只有 407g，所以还是需要提一下。
其采用的是 9 点自动对焦系统，连拍部分则是提升到了 5fps（Live View 之下有 3.5fps）。原生感度则是提升了一格，来到 ISO 25,600，最高感度也提升到了 51,200。拍摄界面部分则是也获得了 800D 上，适合摄影初学者的简易控制模式。EOS 200D 的屏幕基本上与前代保持一致，搭载的是固定式且无触控功能的 104 万点 3 吋屏幕，但有提供 Wi-Fi、NFC 与 Bluetooth 4.0 的连接能力。电池则是也有增大了些，预计将可带来更强一些的续航表现。
Canon EOS 200D 的海外售价落在 US$549，再加上 EF-S 18-55mm f/4.0 - 5.6 IS Kit 组合则需要额外加上 US$100，预计在七月底上市。而在种种规格的提升之下，其实这价格比起 100D 刚登场的时候要便宜了一些，感觉上算是相当超值的 DSLR 选择 -- 显然 Canon 也知道在微型与价位方面来看，DSLR 现在已经占不到太多优势了呢。