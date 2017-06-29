佳能 EOS 6D Mark II 登场：该有的都有了，但还留在 1080p 录影...

对于喜欢静态拍照的朋友，应该会很开心听到 Canon EOS 6D Mark II 在由原本 20.2MP 提升至 26.2MP 的分辨率之下，还保持着 ISO102,400 的最高感度，而且原生感度还提升到了 ISO 40,000 -- 应该可以期待一下在噪讯比上的稳定增进（这就要等实拍了）。而在搭配最新 45 点对焦系统之下，6D 马克兔 Mark II 更可提供最高 6.5fps 连拍最多 150 张 JPEG 或 21 张 RAW 的表现。



除了触控翻转屏幕的提升，EOS 6D Mark II 的屏幕分辨率也达到更细致的 104 万点规格，LiveView 即时预览之下也能通过触控，并搭配 Dual Pixel 来达到更快速即时的对焦表现。连接功能原本就相当完备的 6D 系列，这次 Canon 也让这部入门全幅 DSLR 在 Wi-Fi 规格之下，再多配上了 Bluetooh 4.0 与 NFC 的快速配对规格。至于原本有的 GPS 这次也依然搭载着。







在这些规格的提升之下，Canon EOS 6D Mark II 小幅度地增重到了 685g（跟原本差 5g），其实如果不与全幅「无反」比较的话，算是相当地厉害 -- 虽说与 Sony A9 的 673g 重量相比算是很接近，不过其实更入门更接近 6D Mark II 等级的 A7 Mark II 也就刚好低于 600g，所以真的说起来，虽然 DSLR 有着光学对焦拍摄预览、手感更好等优势。但轻量级的 DSLR（特别是价位到了此境界的）产品所能锁定吸引的族群也许将越来越小。



毕竟 Canon 应该是不希望 6D 系列去打击到 5D Mark IV 的市场，所以不让 4K 登上这部来自 2017 年的 DSLR，但也因此无法与其他竞争产品拉出更多差距。有意思的是，我们也询问 Canon 对于不搭载 4K 录影的说法时，官方则是表示大部分的摄影师只会刊登 1080p 的视频，4K 的文件太肥大了，所以认为并不需要（编按：嗯？不是 Codec 太肥吗...）。





总而言之，再多的抱怨也阻挡不了 EOS 6D Mark II 还真的就以这样的传闻规格推出了，所以要嘛消费者就等 Canon 哪天想开，愿意像 Dual Pixel 对焦一样，将 4K 规格在全线产品都提供，不然就先买这部让大家苦等数年的入门全幅 DSLR 挡着用啰。Canon EOS 6D Mark II 预计在七月时就会在海外开卖，除了 US$1,999 的单机身外，还有搭载 24-105 f/3.5 - 5.6 及同焦段恒定 f/4.0 的版本，价位分别为 US$2,599 与 US$3,099。