这台 Vivo 的演示机，按下屏幕就能指纹解锁

关于苹果要使用屏幕下指纹辨识技术的传闻一直没停过（其实 S8 出来前也有），但第一个拿出示范机的，没想到还是中国的厂商。在这次的 MWC 上海第一天，高通公布了自己新一代的超音波指纹识别方案。其主要改进是变得能在最厚 1.2mm 的 OLED 面板下正常工作，而且整台设备哪怕浸入水中，指纹功能也不会受太大的影响。跟电容式的方案相比，超音波辨识的优势在于抗污、抗汗干扰的能力更强。另外高通这次带来的新技术在遇到玻璃和铝板时，也能分别保证 800μm 和 650μm 的穿透范围，较上代的 400μm 有了相当大的加强。
高通上一代的 Sense ID 超音波指纹辨识技术，被小米算作「黑科技」运用到了小米 5s 之上。而这次更成熟的新一代方案，是轮到 Vivo 来尝鲜。他们基于现有旗舰 Xplay6 改造而来的原型机，从录入指纹开始就都是在屏幕上一块特别标注出来的区域里完成。Home 键自然而然就取消了辨识的功能，在手机保存下你的手指特征后，接下来除了按压的位置不同，使用的方法是跟普通方案是没什么两样的。
就体验来说，准确率感觉是可以保证，因为我们用其它手指去按时都没有获得成功。现有的不足，主要还是识别的速度。从上面的动图里可以看到，手指按下到进入主界面之间其实会有小一秒的延迟，这跟目前市面上的主流产品比显然是存在一定差距的。而且老实讲，原型机上的辨识区域也比较小。虽然现场的工作人员告诉我们，理论上说可以让识别的范围覆盖到整片屏幕，但那样的话成本就会变得相当吓人了。所以在 Vivo 看来，比较可行的办法还是只让屏幕的下半部分成为辨识区，那样一来体验应该会比示范机上小小的一圈来得好很多。
在另一台同样由 Xplay6 改造而来的原型机上，Vivo 展示了基于同样超音波技术开发出来的背部隐藏式识别方案。它能让你直接在手机金属背盖的表面按压识别，最重要的是，整个过程在水里也能比较顺利地完成。所以说除了解锁以外，你也可以设定让手机根据背面辨识的结果来触发一些操作。比如说水下拍摄就可以通过这种方式开启，不用索尼那样的拍照实体键，也不用 HTC 那样的挤压动作。
至于何时能见到使用这些新技术的产品问世，Vivo 这边还不愿给出一个具体的时程计划。但是根据高通早些时候发布的新闻稿来看，为玻璃和金属而设的「Qualcomm Fingerprint Sensors for Glass and Metal」可以整合到搭载 Snapdragon 660、630 的设备之内，这个月里就会开始向 OEM 厂商出货。而更先进的「Qualcomm Fingerprint Sensors for Display」，则要配合未来的 Snapdragon 平台或某些非 Snapdragon 平台才能使用，今年第四季才会开始商用。