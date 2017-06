这台 Vivo 的演示机，按下屏幕就能指纹解锁

至于何时能见到使用这些新技术的产品问世,Vivo 这边还不愿给出一个具体的时程计划。但是根据高通早些时候发布的新闻稿来看,为玻璃和金属而设的「Qualcomm Fingerprint Sensors for Glass and Metal」可以整合到搭载 Snapdragon 660、630 的设备之内,这个月里就会开始向 OEM 厂商出货。而更先进的「Qualcomm Fingerprint Sensors for Display」,则要配合未来的 Snapdragon 平台或某些非 Snapdragon 平台才能使用,今年第四季才会开始商用。