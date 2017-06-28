米家的超短距投影机能带给你 150 吋的超大画面

在发布会前就已经不是秘密的米家投影机新品，在刚才终于正式跟大家见面了。这款采用超短距投射方案的产品，可以在隔开 50cm 的距离投射出 150 吋的超大画面，而且分辨率能达到 1080p。同时，它还使用了 ALPD 3.0 激光荧光显示技术，光源亮度有 5,000 流明，并且能实现 3,000 : 1 的对比度。按照米家的说法，设备的光源寿命可达 25,000 小时，正常来说应该能满足普通人许多年的使用需要。
除此之外，它还内建了双全频加双高频音箱，同时也可通过 HDMI ARC、Audio Output 或 S/PDIF 外接音响，满足更高的聆听需求。而在软件部分，则是跟小米电视完全一样，也可以使用手机端的小米万能遥控器应用来进行操作。至于发售信息，米家最终选择以 9,999 元的价格从 7 月 4 日开始众筹（不过国内的很多众筹几乎都可以看成是预售啦...），一下子把这类产品的价格做下来这么多，无疑又给业界丢下了一颗重磅炸弹啊。
除了给你在家看的新玩意外，米家今天还升级了九号平衡车的产品线。全新的九号平衡车 Plus 换上了更「强壮」的设计，脚踏面积和底盘离地高度均有所增加，同时还用上了镁合金底盘跟 11 英吋的高附着力防滑轮胎。与此同时，内部的电机额定功率提升到 800W，电池续航里程也增加到了 35 公里。而在软件的部分，米家对平衡算法进行了改进，安全性应该会比过去更好。另外，设备现在也多出了一个专门的遥控器，可以在 20 米范围内一键召唤平衡车，并且能更方便实现自动跟随。值得一提的是，厂方还很有心的准备了一款云台相机配件（小米无人机同款云台），可以 1080p 拍摄，有 104 度视野范围，方便使用者利用车子的平衡特性来进行创作。
九号平衡车 Plus 的价格是 3,499 元，7 月 11 日开卖，相机配件的售价未知。最后，米家还另推了一款要价 199 元的声波电动牙刷，每分钟 31,000 次震动，续航力能达到 18 天，会在 7 月 18 日在官方商城和小米之家发售。