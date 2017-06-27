iOS 11 现已开放 Public beta 公测（动手玩预览）

Siri 也变得更为聪明了，还懂得直接帮你翻译语言，也能与更多 App 协作，提供包括推荐 News app 中新的报道故事等。此外，新的 Live Photo 功能所带来的各式创意编修也非常有意思，建议有机会可以去菜单玩玩。iPad 的部分算是 iOS 11 的重头戏了，界面部分最大的改变也是在「控制中心」，只是平板版本的界面改变真的大上更多。新的 Dock 可以放进最多 15 个 App，加上最右侧的「最近使用过的 App」则是可以来到共 18 个 App 同时列在 Home 的底端 -- 小编是直接把最近 App 给关了，毕竟其实通过四指上滑的多工手势或新的底部边缘上滑两次的手势就能够叫出最近开启的全部 App 了，会觉得再多三个会不断变动的图标有点多此一举。就如同控制中心一样，这个 Dock 功能可以在任何 App 中叫出（全屏幕之下则是要滑两次才会出现，再加上唤出真正的控制中心按钮与多工页面则是要滑到第三次了）。多工浮动视窗以及分割视窗的使用也有改进，将以前要翻找很久支持 App 的右侧栏，改成了可以直接从 Dock 上拖曳进入开启的 App 之中的操作方式 -- 刚拖曳进 App 时会以浮动视窗的方式显示双 App，如果是可以支持分割视窗的 App 则是会在拉动浮动视窗顶端白色控制条往下滑时出现分割画面。在这个新的多工功能中，你可以将浮动 / 分割视窗置放在左右侧边；完全右滑出画面则是关掉浮动视窗，亦能反客为主通过拉动分割视窗，改变 App 比例的中线将起始的 App 给覆盖掉。多工视窗的白色置顶控制条是会出现在视窗比例较小的 App 上；另一个 App 顶端则是将显示一般视窗的各式系统信息。想要关闭执行中的应用程序将需要长按双上滑多工页面的 App，才会在预览视窗左上角显示出「X」让你关闭 -- 想要一次关闭很简单，就连点右上角的那个视窗即可。相信大家心中应该会有个疑问，就是假若你想要用做浮动视窗使用的 App 并不在 Dock 之上怎么办？其实很简单，这次 iOS 11 在桌面将 App 拖拉到另一个 App 的功能，现在由创建文件夹改成了「启动应用」了，因此你只要将一个 App 直接拖拉去压在另一个桌面 App 之上，便会启动该应用，然后此时你手上长按拖拉着的 App 就会变身成浮动多工应用。至于文件夹功能则是改成了必须先原地长按等到 App 上的「X」出现之后，才可以用一样的方法通过重叠创建文件夹。这次 iOS 11 更新个人觉得最赞的是多工分割视窗的「组合」将会被保留起来的使用体验。如同上图，如此一来你就可以保持自己的最佳 App 组合来提供更好的工作效率。除此之外，你还能在多视窗使用直接拖拉贴上的功能，具体实例大致就是直接从照片 app 拖移图片到 Gmail app 进行编写这样的使用方式。Apple Pencil 的功能则是新增了直接在通知画面用笔一点即可开启备忘录的快捷功能。书写内容辨识的部分，小编测试了一下感觉只要不是太潦草的文字，基本上英文跟中文都能够辨识出来，并且可以在搜索列表通过输入文字找到。必须说，这真的是超级厉害的机器学习功能！