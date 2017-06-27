天文学家拍下目前为止最清晰的参宿四照片

位于猎户座右肩（左上角）的参宿四（Betelgeuse），是夜空中最亮、最有趣的星体之一了。自从古代有记录以来，我们就已经知道它的亮度极不规则，现代观测更是明确了它是一颗红超巨星，其不规则性来自于表面不断膨胀、收缩的对流，让它的亮度和形状都不断在改变。



红超巨星己经来到了恒星生命的末尾，由氢融合进入氦融合阶段后，星体会大幅度的膨胀，参宿四更是直径来到了太阳的 1,400 倍之多，如果替换掉太阳的位置的话，甚至能接近吞掉木星的轨道。由于参宿四直径大，距离地球又不算太远（约 640 光年），因此在夜空中的角直径仅次于太阳与剑鱼座 R，再加上它特别的明亮，使它成为直接观测的最佳目标。



天文学家们利用智利的 Atacama Large Millimeter Array（ALMA）望远镜，拍到了上图的照片。除了左上角占去约直径 1/3 的巨大「突起」（这个天文学家本来就知道了）、以及再次确认为参宿四表面温度极度不规则之外，新的观测也证实了其内部的温度也不规则，或许源自于其磁力线的组成。



参宿四生命的最后阶段会是一场壮观的超新星爆炸，预计会有三个月的时间在夜空中的亮度甚至会超越月球。在人类史上还没有这么近、质量这么大的星体爆发，所以究竟什么时候会发生，发生时又会有什么样的影响，目前都还是未知数。因此持续地观测、了解参宿四的构造对我们来说是至关重要的。