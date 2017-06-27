苹果买下了一家专做视线追踪眼镜的公司

在本届 WWDC 之后，所有人都知道了苹果在 AR 上的野心，而他们自己当然也在积极准备，比如说最新的一笔收购就是个很好的例子。早些时候 MacRumors 报道称，苹果最近刚买下了一间名为 SensoMotoric Instruments 的德国公司。后者的专长是打造能追踪视线的眼镜类产品，以及 VR、AR 相关的平台。对于这笔交易，苹果照例没有透露细节和未来的计划，依旧是「我们一直在买小公司，不会透露目的和打算」那一套很官方的说法。
SensoMotoric 的眼镜可以即时追踪视线，能用在运动员训练（让他们习惯于将视线聚焦在准确的位置）、统计商场展示屏幕效果（记下是哪块屏幕引起了人们的注意）等用途之上。当然，在 VR 的世界里，它也可以被拿来作视线控制、减少运动眩晕之用。
考虑到坊间一直有苹果在测试 AR 眼镜的流言，他们收购 SensoMotoric 后将对应技术用到自家产品上的可能性显然是不小的。此外，通过 iOS 设备的前置相机，这类技术说不定也能起到根据用户视线方向来改善 AR 效果的作用。总而言之，这笔交易肯定是让人看到了潜力，但苹果能利用到什么程度，就要等时间来揭晓谜底了。