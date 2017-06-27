Amazon Echo 将可化身居家对讲机

一旦更新，你将需要为每个 Amazon Echo 命名，才能够启动 drop-in 对讲功能。之后你只需要命令 Alexa 帮你「Call」或是「Drop」讯息给其他的 Echo 设备即可。更赞的是，这个功能不仅限定在居家区网之中，即便你出门在外，也可以传送对讲机讯息给家中的 Echo 呢。看到这，应该很多人想要再多买几台 Echo 了吧？显然这也是 Amazon 的算盘啊，感觉应该是个很好用的功能。
虽然目前已经算是物联网蓬勃发展的时代了，不过有时
那些倒茶泡咖啡按摩之类的杂事（？）还是真人比较靠得住，这时候就很希望能够像对着 Alexa 发指令一样，直接用对讲机向人下令。咦？这不就是 Amazon Echo 推出的新功能吗（转很硬）。今天起，拥有多部 Amazon 智慧喇叭设备如：Echo、Echo Dot 与 Echo Show 的使用者，将可在近几天收到一个直接通过其进行对讲聊天的新功能，让你可以更彻彻底底地宅在床上，或... 被客厅的父母吵醒。
一旦更新，你将需要为每个 Amazon Echo 命名，才能够启动 drop-in 对讲功能。之后你只需要命令 Alexa 帮你「Call」或是「Drop」讯息给其他的 Echo 设备即可。更赞的是，这个功能不仅限定在居家区网之中，即便你出门在外，也可以传送对讲机讯息给家中的 Echo 呢。看到这，应该很多人想要再多买几台 Echo 了吧？显然这也是 Amazon 的算盘啊，感觉应该是个很好用的功能。
一旦更新，你将需要为每个 Amazon Echo 命名，才能够启动 drop-in 对讲功能。之后你只需要命令 Alexa 帮你「Call」或是「Drop」讯息给其他的 Echo 设备即可。更赞的是，这个功能不仅限定在居家区网之中，即便你出门在外，也可以传送对讲机讯息给家中的 Echo 呢。看到这，应该很多人想要再多买几台 Echo 了吧？显然这也是 Amazon 的算盘啊，感觉应该是个很好用的功能。