中国版

searchsearch
closeclose

最新遊戲相關文章

Image credit: Nintendo
Save
share

老任确认今年将推出 SNES Classic / Mini SNES（更新：动手玩视频）

预计 9 月 29 日上市，售价 80 美元（如果买得到的话）。

Andy Yang
6 小时前
微信
新浪微博
人人
QQ
电邮
储存
Nintendo
接续着极为成功的 Famicom MiniNES Classic 之后，老任也确认了今年将会出 SNES 的复刻版，当然也会分成美系的 SNES Classic、和欧亚的 Mini SNES（Super Famicom）两个造型的版本。据任天堂的 Twitter 透露的信息，里面不仅会内附两个摇杆，而且还将内建 21 个游戏，包括《超级马里奥世界》、《超级马里奥赛车》、《塞尔达传说：众神的三角神力》、《洛克人 X》、《耀西岛》、《最终幻想 VI》等超级巨作，再加上身世曲折，经过了 22 年才首度正式登场的《星际火狐 2》，可以预期 SNES Classic / Mini SNES 的期待值将更胜 NES Classic / Famicom Mini。

唯一的问题，就是虽然 9 月 29 日的上市日期有了，80 美元的预计售价也有了，但一般消费者什么时候才能真的入手，入手时价格又被抬高到了什么程度，就不好说了。毕竟 NES Classic / Famicom Mini 的前车之鉴就在眼前啊。希望老任这次能顾好产量，别再玩我们了...



下面是完整的游戏列表（两个版本似乎没有分别）：

  • 《魂斗罗 Spirits》
  • 《超级大金刚》
  • 《地球冒险 2》
  • 《最终幻想 VI》
  • 《F-Zero》
  • 《星之卡比 超级豪华版》
  • 《卡比之碗》
  • 《塞尔达传说：众神的三角神力》
  • 《洛克人 X》
  • 《圣剑传说 2》
  • 《星际火狐》
  • 《星际火狐 2》
  • 《快打旋风 II 加速版》
  • 《超级恶魔城 IV》
  • 《超魔界村》
  • 《超级马里奥赛车》
  • 《超级马里奥世界》
  • 《超级马里奥 RPG》
  • 《超级银河战士》
  • 《耀西岛》
  • 《Super Punch-Out》
更新：动手玩视频。


优酷链接