老任确认今年将推出 SNES Classic / Mini SNES（更新：动手玩视频）

接续着极为成功的 Famicom Mini 和 NES Classic 之后，老任也确认了今年将会出 SNES 的复刻版，当然也会分成美系的 SNES Classic、和欧亚的 Mini SNES（Super Famicom）两个造型的版本。据任天堂的 Twitter 透露的信息，里面不仅会内附两个摇杆，而且还将内建 21 个游戏，包括《超级马里奥世界》、《超级马里奥赛车》、《塞尔达传说：众神的三角神力》、《洛克人 X》、《耀西岛》、《最终幻想 VI》等超级巨作，再加上身世曲折，经过了 22 年才首度正式登场的《星际火狐 2》，可以预期 SNES Classic / Mini SNES 的期待值将更胜 NES Classic / Famicom Mini。
唯一的问题，就是虽然 9 月 29 日的上市日期有了，80 美元的预计售价也有了，但一般消费者什么时候才能真的入手，入手时价格又被抬高到了什么程度，就不好说了。毕竟 NES Classic / Famicom Mini 的前车之鉴就在眼前啊。希望老任这次能顾好产量，别再玩我们了...
下面是完整的游戏列表（两个版本似乎没有分别）：
- 《魂斗罗 Spirits》
- 《超级大金刚》
- 《地球冒险 2》
- 《最终幻想 VI》
- 《F-Zero》
- 《星之卡比 超级豪华版》
- 《卡比之碗》
- 《塞尔达传说：众神的三角神力》
- 《洛克人 X》
- 《圣剑传说 2》
- 《星际火狐》
- 《星际火狐 2》
- 《快打旋风 II 加速版》
- 《超级恶魔城 IV》
- 《超魔界村》
- 《超级马里奥赛车》
- 《超级马里奥世界》
- 《超级马里奥 RPG》
- 《超级银河战士》
- 《耀西岛》
- 《Super Punch-Out》
优酷链接