为了使自动驾驶更安全，Mcity 想到了让车互相沟通

这其实是一件很有意义且必然发展的方向。毕竟，一般而言车辆的「视野」肯定会受限于当下的位置而会被遮蔽，不过若是加入了别台车辆的信息，一些即将靠近并可能会对某些车辆造成威胁的物件，虽然对前后车可能无害，却可以提前让其他车辆知道在盲点内的状态。能通过类似丛集网络的方式让车辆之间互相相连，应该就可以更进一步地预知可能遇到的事件，也能让自动驾驶更为先进安全。



Mcity 还想到了通过 AR 增强现实，在实际路测之前先以虚拟车辆来测试 V2V 的表现。至于这项技术可能会遇到的瓶颈部分，显然除了城市的交通设施必须要智能化提供物联支持以外，未来要如何提供成为让各大车厂都愿意采纳的统一标准，显然也是一件难事 -- 毕竟如果只有单一或少数车厂采用的话，效果应该就会十分有限。



是说，个人真的非常乐见类似技术能够快点投入市场，毕竟防卫驾驶的概念就是希望能尽可能预知其他车辆的移动并做出反应。某方面而言，如果连一般车辆都可以装上这样的系统的话，除了能提供自动驾驶车路况信息参考外，人类驾驶的车辆的辅助驾驶系统应该也有机会藉此得到进化，除了更加安全之外，也能让交通路网能够更为协调顺畅才是。