整理乐高积木太麻烦，干脆做套 AI 来帮忙！

对于现有的神经网络技术来说，物体、画面辨识是一个实用性很强的用途。在经过了一定量的练习后，AI 可以帮人类省去许多近乎机械化的工作。而也正是出于这一点，让乐高玩家 Jaques Mattheij 萌生出了开发一套 AI 方案为自己整理乐高积木的想法。是说，不玩乐高的人可能未必知道，零碎、落单的积木散件集合起来是可以在网上卖出不低价钱的。按照 Mattheij 的说法，这样子的普通 Lego 最高能卖到 1 公斤 40 欧元左右（约人民币 310），而像 Lego Technic 这样更稀有的系列，散件更是能卖到 1 公斤 100 欧元 （约人民币 770 元）。
只是，想做这一行生意的话，一般都需要花大量的精力来给零散的积木分类。而 Mattheij 拥有的乐高散件多达 2 吨，也难怪他不愿把时间都耗费在整理上面，情愿动脑子一劳永逸，做一套 AI 来给自己帮忙了。简单来说，这套神经网络要做的，就是在 webcam 拍下的照片里识别出每块积木究竟是属于乐高超过 38,000 种形状、100 种颜色里组合出来的哪一种。而 Mattheij 的任务就是在机器练习过程中指出错误， 帮助它变得越来越聪明，逐渐提升辨识的准确率。
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当然，光有 AI 还不够，Mattheij 以一台改造后的跑步机为基础，配合「大量胶水」及零件，做出了一整条积木分类的自动流水线。从视频里展现出来的效果来看，它还确实挺像那么回事。接下来 Mattheij 要做的就是等自己的 AI 成熟起来，然后就能做个甩手掌柜啦。