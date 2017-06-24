据报 Galaxy Note 8 可能成为系列最高价手机

整理一下传闻规格，Note 8 可能会成为系列首度搭载双主镜头的产品，并且直接提供 6GB RAM、6.3 吋的无边际屏幕，颜色方面则是会有黑、蓝与金色等经典款式。而且将可能遵循 S8 系列较为保守的电池容量策略，相对 Note 7 的 3,500mAh 电量，Note 8 则是将降低到 3,300mAh -- 配合 S8 目前为止还算稳定的产品品质，这样是否有让各位更愿意入手新款的 S Pen 旗舰 Note 8 呢？
虽说几天前才有线报指出，准备要让快要过两年生日的 Note 5 卸下 S Pen 旗舰身份（
Note 7：怪我啰？）的 Galaxy Note 8，预计将会在八月份降临的消息。不过，VentureBeat 的消息来源倒是提供了另一个传闻可能。据称 Note 8 不仅会稍晚在九月底时才会降临，而且这次三星的订价还会一举突破系列新高，来到 €999（约人民币 7,600 元）的境界 -- 显然还是输给了自家的土豪折叠机一些，但也算是 Galaxy 系列针对更高价市场的一次挑战了。
整理一下传闻规格，Note 8 可能会成为系列首度搭载双主镜头的产品，并且直接提供 6GB RAM、6.3 吋的无边际屏幕，颜色方面则是会有黑、蓝与金色等经典款式。而且将可能遵循 S8 系列较为保守的电池容量策略，相对 Note 7 的 3,500mAh 电量，Note 8 则是将降低到 3,300mAh -- 配合 S8 目前为止还算稳定的产品品质，这样是否有让各位更愿意入手新款的 S Pen 旗舰 Note 8 呢？
整理一下传闻规格，Note 8 可能会成为系列首度搭载双主镜头的产品，并且直接提供 6GB RAM、6.3 吋的无边际屏幕，颜色方面则是会有黑、蓝与金色等经典款式。而且将可能遵循 S8 系列较为保守的电池容量策略，相对 Note 7 的 3,500mAh 电量，Note 8 则是将降低到 3,300mAh -- 配合 S8 目前为止还算稳定的产品品质，这样是否有让各位更愿意入手新款的 S Pen 旗舰 Note 8 呢？