坚果 Pro 评测：进退之间

在靠 M 系列「不情愿」地收获了可能是旗下产品最多的好口碑后，锤子的下一款手机，可说是吊起了比之前更多的胃口。这一方面，是因为 M 系列同期推出的新版 Smartisan OS 中，以 Big Bang、One Step、讯飞语音输入为首的许多软件功能帮锤子吸引来了不少新用户；而另一方面则是老粉丝心里都清楚，以罗永浩的个性，M 系列在外观上丢的脸丢的分，是无论如何都要在新品上加倍找补回来的。
这样的前提下，坚果 Pro 在一个月前的发布会上，以一种欲扬先抑的方式闪亮登场。大屏幕上令人惊艳的造型、配色，在短时间内帮助这款手机积累了相当高的人气。不过在初期的热度过后，真正把它拿到手里体验又是如何？已经走到了第六款手机的锤子，现在有没有真正成熟起来呢？
外观、手感及做工
以工业设计见长的锤子去年拿出 M1、M1L 这两款外观分远低于公司平均线的产品，当时笔者就说过，罗永浩自己心里肯定也是一百个不满意。果然在坚果 Pro 的发布会上，大家就听到了这位 CEO「M 系列在设计上就是个耻辱」的大胆发言。而他之所以有这样的底气，全是因为新机的造型的确有让锤子扬眉吐气的资本。
是说，坚果 Pro 虽然被归在坚果产品线内，但它的那套设计，厂方原来可是打算用在 T 系列的当家旗舰上的。于是乎，笔者在评测坚果时很欣赏的条纹元素，此番被 T 系列标志性的双面玻璃所取代。原先后盖的多彩元素或多或少被保留了下来，但碳黑、酒红、浅金、咖啡、细红线这几种配色整体给人的观感，一下子从青春洋溢变成了典雅精致。下巴及其以上部分拼段式的做法，尽管之前也出现在索尼和 HTC 的手机上，但放到当下市场依旧能带来很高的外观辨识度。而且锤子在平衡不同材质的视觉效果上也做得很好，不管是上半部的大片玻璃，还是下巴正面的金属、背面的塑料贴片，组合在一起都没有什么突兀之感。
不过，虽然坚果 Pro 的造型较市面上其它手机有着很明显的差异性，但作为一款要帮公司撑起销量的中低端定位产品，为了更符合大众的使用习惯，它还是放弃了许多锤子过去在设计上的坚持。比如说，这是锤子旗下第一款没有用到左右对称 +/- 键的手机，电源键跟音量键只是很「普通」地出现在了中框右侧而已。关于这个变化，相信许多人都是持欢迎态度，毕竟左右 +/- 键的实际意义最终被证明并不是很大。个人来说，是会怀念屏幕熄灭状态下挤压两侧按键快速开启手电这样的功能，但如果是为了更常规、顺手的按键布局，牺牲一下倒也无妨。除此之外，锤子也没有再坚持使用 T2 开始引入的无断点中框，算是从根源上杜绝了潜在的收信问题。
但是呢，很矛盾的是，坚果 Pro 在做出了这些应该算「良性」设计妥协的同时，在手感这件事上，却几乎是完全没考虑使用者感受地要去做个「圆滑当道时代的锐利异类」。为了让手机的每个面都尽量做平，厂方放弃了对滑触手感有提升的 2.5D 玻璃，而且把中框前后的两圈切边做得极细。前者在日常使用中影响倒还不算很大，但后者就真的是割手，毕竟 5.5 吋的大小摆在那里，跟 iPhone SE 那种不能放在一起相提并论啊。这个边缘「锐利」的程度该怎么形容呢？大家应该都用过那种薄薄的钢尺。你拿它的边缘顺着尺子方向在木桌表面上划，未必会留下印记，但手上肯定会明显感受到一点阻力，尺子好像沿着一条看不见的槽在往前走，而用坚果 Pro 这么去划感受也是基本一样的。
不过，老罗在发布会上也说了，为给美感让路所以这个地方「本来就是割手的」，如果你没法适应可以贴膜或者直接戴套。而在实际体验过之后，这两个解决办法里只有后一种有效。贴膜对改善切边手感的帮助不大，反倒还会造成上下段拼接处的高度差引发新的手感问题，主要价值其实还是保护玻璃不被划伤，另外就是体现情怀了。关于这点，不得不说锤子真的很好地利用了自己在审美上的优势，这次的「足迹」贴膜延续了之前「情怀」背盖的玩法。售价不低（99 块一张呢）但各种主题很容易让人欲罢不能，靠设计来赚钱，反正个人是觉得无可厚非啦。
其实吧，对锤子或者老罗来讲，从来都是美感凌驾于手感之上。所以坚果 Pro 会这么的棱角分明，笔者毫不意外，只是有点难以理解厂方在取舍选择上的不同标准罢了。当然，真正想不通的地方也有，那就是为备货甚至不惜大幅推后发布会的前提下，坚果 Pro 的品控为什么如此糟糕？网上反映较多的背面玻璃底部贴合不平的问题，笔者是没有遇到，但手上这台 Home 键上方的玻璃轻轻一按就会明显下陷。平时操作是没什么影响，但每次从裤袋里拿手机时都没法安心，因为手指捏的正好就是这个位置。
尴尬的是，同样有此遭遇的用户，在询问锤子客服后居然得到了这是「全新悬浮设计」，手机已经过「按压与寿命测试」可以放心使用的回答。这听起来像是在鬼扯的解释，笔者暂且接受，毕竟平时触控的确不会造成变形。但以普通人的角度来看，这怎么都像是产品质量有问题的表现吧？锤子难道会意识不到这一点吗？关于这点也正是巧，笔者在评测期间碰到了一件糗事可以跟大家分享。某一天我居然接到了叔叔的电话来询问坚果 Pro 怎样，然后就有了下面这番对话：
「有个牌子叫锤子的最近出了个新手机怎么样？」
「坚果 Pro 是吧，你怎么会问这个？」
「没什么，就是看到这个手机感觉满好看的，打算换一个。」
「这个啊，我正好在做评测，有空可以给你玩玩，不过老实讲，好看是好看，但质量有点问题，屏幕底下都可以按下去啊...」
笔者还没说完，电话那边传来另一个陌生的声音：「啊？我怎么没注意过这个事情。」一阵谜之沈默后，又听到一句「（消音），居然真的能按下去。」之后场面一度尴尬，叔叔匆忙挂了电话。事后才了解到，原来是他同事的女儿好不容易抢到一台「网上很红」的坚果 Pro 来孝敬老爸，这位老爸正在给笔者叔叔炫耀的过程中，发生了上头这段通话。那读到这里各位觉得，在看到玻璃被按到变形的那道缝后，笔者的叔叔会是什么想法？这位老爸又是什么想法？他的女儿又会是什么想法呢？
屏幕
初代坚果配备了一块同定位手机中堪称上乘的屏幕，但是这次的坚果 Pro，相对来说在显示方面的表现就没那么亮眼了。它所采用的 5.5 吋 1080p LCD 面板，亮度尚可，不过色温明显偏冷，而且色准也有不小的改进空间。屏幕旁的黑边虽然不算粗，但因为正面特殊设计的关系，再往外的那一圈实际边框，在非黑色的机种上会十分显宽。然后下巴的配色跟上半部又有细微不同，这就会造成一种视觉上的错落感。不是黑色的版本亮起屏幕后，初看之下很难忽略掉屏幕旁边各种不同的色条，至少对个人来说，是花了一些时间才适应的。
相机
坚果 Pro 搭载了双 13MP 黑白 + 彩色主相机，看规格是跟上了潮流，但具体表现依旧是整台手机的短板所在（尤其对售价比基础版要贵一大截的顶配版来说）。发布会上说比 M 系列强出了多少多少，那样的结论笔者实在不敢苟同。甚至连已经离职、主管 M 系列相机的前负责人为此都忍不住要跑出来跟相机部门的新头头理论，发生这样的事情不得不说真的非常尴尬。
这款手机在日间拍摄时，优点在于白平衡还算稳定，只会偶尔出现一些偏绿的情况，引入的 RGBW 白平衡传感器应该是起到了一定的效果。但是，照片的宽容度比较糟糕，而且成像色彩风格偏素，并不怎么讨眼睛的喜欢。到了暗光环境下，整体的亮度有些不足，但对噪点的控制尚可，画面能保证让人接受的纯净度。
对焦速度还算不错，但有小概率会出现对不准的情况。至于自拍的部分，基础版的坚果 Pro 用的是 8MP CMOS，较贵的两个版本用的则是 16MP。笔者手上这台属于后者，自拍效果一般，应该没法对女生构成足够的吸引力。最后嘛，那个双镜带来的大光圈模式，效果真的... 最大的价值应该是体现在店员推销的时候吧。
系统
坚果 Pro 预载的 Smartisan OS 3.6，相较一口气甩出 Big Bang、One Step、语音输入效率三件套的上个大版本，变化的幅度并没有那么明显。新版系统中最重要的新特性，当属从预热期间就一直在卖关子的「闪念胶囊」。官网上对它的介绍是用来「快速记录一闪而过的想法」，但实际上除了语音备忘录外，这款系统级的工具也包含了一定的 GTD 属性。它具体的用法，是要你在长按 Home 键后开始说自己想记下的话，录完之后语音跟依照它转化出来的文字（文字当然是可以手动修改的）会形成一个「胶囊」。根据内容不同，你可以把「胶囊」分成灵感、提醒、待办事项等等，其中待办事项做完后前面可以打勾，所有「胶囊」也都可以通过 One Step 与其它各应用联动。
闪念胶囊这种随想随记的特性，对笔者这样的文字工作者是相当受用的。就拿这篇评测来说，很多使用中突然冒出来的想法都是用它来记录，加上评测 M 系列时候就说过的三件套「组合拳」，确实为手机带来了很强的生产力。而且，在电源键回归普通设计以后，Home 键的职能被解放，长按它除了能生成「胶囊」以外，也形成了语音搜索的入口（包括本机和网络）。
笔者在这里大胆推测，闪念胶囊的下一步进化很有可能是整合锤子一直想做的语音助理。跟他们关系颇好的科大讯飞，除了输入法外也的确有灵犀助手这样的产品。国行版 Moto 手机就是拿它来取代没法用的 Google Now，如果能跟闪念胶囊结合到一起的话，诸如「胶囊」归类这样的操作可以往全语音化发展，此外说不定还能生出更多的可能性。甚至说，如果锤子愿意在硬件上再多投入的话（目前可能性很小），干脆像 Moto 那样，把按 Home 键的步骤也省掉，完全靠触发词来启动那效果会更好。
当然啰，厂方此番也为 Big Bang 和 One Step 做了进一步的深化改造，前者在「炸」过一次后，可以再次将包含多个字的小分段再「切」成一个个单独的字，如果有需要的话，甚至还可以进入到每个字都完全分开的编辑模式，自由添加、删除特定文字以及快速进行复制、黏贴或调整顺序等编辑工作。而后者则是在能用商品图片直接去淘宝搜货的基础上，又再增添了以图搜图的功能，不过识别的正确率就有赖于所选择搜索引擎的技术实力了。
值得一提的是，一直反感文件夹、希望把精美图标完整呈现出来的老罗，这回也顺应民意，加入了这项其它手机上常见到不要再常见的功能。但 M 系列发布时承诺过的公交卡支持目前看来还是遥遥无期，越来越多品牌现在都已经加上了这个卖点，锤子可不要说个空话落在太后面啊。
性能及续航力
Snapdragon 625 / 626 已经被广泛证明是一款适合中、低端手机的均衡产品，这点在坚果 Pro 上也得到了很好地体现。笔者手上使用 S626 + 4GB RAM 的细红线版，日常使用有着令人满意的流畅度。玩大游戏会有些乏力，但也不至于不能接受，而且对发热控制得也还算不错。是说，如果你买的是最便宜的基础版，表现应该能符合预期。但如果是高配版，因为同价位段已经有了 S835 的替代选项，性能上欠缺的部分就要靠颜值来找补了。
至于续航力，坚果 Pro 毫无意外交出了很漂亮的成绩单。标准化视频循环维持了 14 小时 25 分钟，通过笔者惯用的日常测试（在 4G 下 IM、同步全开、一小时视频、一小时离线听歌、半小时浏览网页、半小时游戏），3,500mAh 的电池能剩下 58% 的电量。从去年开始的这批 S625 / S626 机种，在续航表现上基本都没掉过链子。然后坚果 Pro 也支持目前主流的 QC 3.0 18W 快充，半小时能灌入 50% 的电量，完全充满需时 1 小时 17 分钟，应该是能满足大部分人需求的。
竞争对手
要说坚果 Pro 最大的竞争对手，毫无疑问就是师出同门的大哥 M1L。两款手机目前的价格已经相近（32GB 和 64GB 的坚果 Pro 卖 1,499 和 1,799 元，M1L 卖 1,799），尺寸大小也没有差很多。在都能靠 Smartisan OS 提供优秀功能体验的前提下，基于 S821 的 M1L 性能、拍照、显示都更胜一筹（同时还多个 3.5mm 耳机孔），两者的续航力都很不错，而坚果 Pro 在「面子」上的优势要强出很多。
换到其它品牌，较便宜的两款坚果 Pro 可以跟 1,699 元的魅蓝 X 对上。卖 2,299 元的顶配版本，基本上已经可以跟小米家卖 2,499 元的基础版米 6 放在一起挑了。这几台放在一起，外观、设计什么的各有千秋。横向来比都是别家的产品综合实力更强，但坚果 Pro 胜在外型差异，而且话题性更高，更容易吸引到特定消费群。
结语
如果说 M 系列更多是继承了 T 系列旗舰级的「骨骼」、「肌肉」（硬件），那坚果 Pro 毫无疑问，就是品牌经典外观的传承者了。锤子用可能是公司史上最差的手感，换来了当下手机市场中为数不多的高辨识度美观设计。你要问笔者，这么抉择应该是不亏，看看市场初期的热烈反响就知道了。此外，跟初代坚果相比，这次高通的处理器也终于没有再拖后腿，同时 S625 / S626 带来的极佳续航力，也成为了坚果 Pro 一个相当关键的卖点。而软件系统，则一直是锤子手机的加分项，尽管最近几版 Smartisan OS 的变化有些太偏重于效率向，但综合体验依旧是相当好用的。至于拍照、屏幕这些，取决于你购买的版本，对较便宜的两档来说，显示和成像多少还能算符合预期，但放到最贵的型号上，就有些不够看了。
所以总体而言，在大部分你能感知到的地方，坚果 Pro 跟过去相比是都有进步的。但是如文内所说，做工、品控这样的基础环节没做好的话，带来的负面影响几乎可以抹杀掉用户对这款产品的所有好感。而且，作为一个从锤子诞生起就
但是，坚果 Pro 的「悬浮设计」、成像上跟实际结果相反的厚今薄古，以及发布会上高调宣传带有欺骗性质的「模拟来电」、将微博尾巴自动设为「电池超耐用的坚果 Pro」（被骂太多好像要该回去了）等行为，在个人看来，可是跟体面这个词完全沾不上边的。大众消费者或许未必在意这些，但真正的锤子支持者应该明白笔者在讲些什么。
所以说，老罗，先祝贺你们做出了一款至今为止在购买时最不会让人纠结的锤子手机，但也请想起你自己说过的：「不要因为走得太远，就忘记了当初为什么要出发。」