耐克也推 AR 增强现实 app 来... 帮你抢购限定版鞋款！

一旦对准它，3D 立体的限量鞋便会出现在你的面前 -- 嗯... 正确地说是在手机屏幕里，并且可以直接购买到真实的版本（不然你忙这么久是要干嘛）。是说，好像在 eBay 上按一按还比较简单些？不过对于买不起或买不到限量版球鞋的朋友，也许可以用 AR
本来也就很爱采纳各式科技及与苹果连接紧密的 Nike，这次也跟上了苹果 AR 增强现实的潮流。推出了一个名为 SNRKS 的 iOS app（不过 Android 版本据称也很快将会来到），来用不同的方式贩售限定版的鞋款。这个 app 的首个「任务」，将被用来订购 Nike SB Dunk High Pro 系列的 Momofuku 限定鞋。想解锁购买的朋友，将需要先去产品的制作幕后介绍页面找到隐藏的 GIF 图，点击后即可启动 SNRKS app 的相机。接着你便需要找到 Fuku 餐厅的菜单或 Nike 的海报（你懂的，其实拍拍图片也可以）。
一旦对准它，3D 立体的限量鞋便会出现在你的面前 -- 嗯... 正确地说是在手机屏幕里，并且可以直接购买到真实的版本（不然你忙这么久是要干嘛）。是说，好像在 eBay 上按一按还比较简单些？不过对于买不起或买不到限量版球鞋的朋友，也许可以用 AR
还有惊人柔软身躯来将扩增实境对在脚上看看过一下干瘾啰。
一旦对准它，3D 立体的限量鞋便会出现在你的面前 -- 嗯... 正确地说是在手机屏幕里，并且可以直接购买到真实的版本（不然你忙这么久是要干嘛）。是说，好像在 eBay 上按一按还比较简单些？不过对于买不起或买不到限量版球鞋的朋友，也许可以用 AR