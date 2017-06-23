低价入门款的 Moto E4 智能手机动手玩

以在中、低端市场推出扎实产品著称的 Moto，最近又推出了 E 系列的最新机种 Moto E4 与 E4 Plus。很快地，我们的美国编辑同事也已经动手玩预览到了 E4，并有了一些简单的心得还有真机图片与视频 -- 必须说，Moto 真的对于打造设计这样低价机很有心得，毕竟这 US$130（约约人民币 890 元）摆在那边，他们就是有办法做出还不错的产品。继续阅读我们的动手玩心得。
E4 搭载的 Snapdragon 425 处理器、2GB RAM 与 Adreno 308 GPU。基本上用来应付一般网页浏览或轻量游戏用途绝对是没有问题的。16GB 的内建存储空间在启动后，会被 Android 7.1.1 系统占用到仅剩 9GB 可用，会是比较麻烦之处。不过好在你也可以通过最高 128GB 的 microSD 记忆卡来装载你满满的自拍与视频。相机部份，你将可以用 8MP 的主相机来进行生活纪录 -- 表现还不差，还有 Pro 模式可选，但自动曝光容易乱跑。而在 Moto 经典设计的圆形相机模块之上，你也可以找到可以用来补光的 LED 闪灯。
仅有 5 吋与 720p 分辨率的 Moto E4，屏幕看起来并不细致，但色彩与阳光下的易读性倒是还不错。界面部分，不意外地 Moto 依然提供使用者一个相当干净的 Android 环境，整体来说非常接近原生的系统体验，但还是有提供像是通知唤醒以及像是 G5 Plus 那样，可以将系统按钮整合至指纹辨识器的手势功能。不过像是旋转手机启动相机等功能，就在没有在 Moto E4 上看到了。此外，对于厌恶目前手机都不太爱搭载换电规格的朋友而言，E4 的 2,800mAh 电池采用的就是可以更换的规格。
必须说，Moto E4 的整体表现基本上算是非常对得起这样的价格区间了，不过毕竟该公司今年的产品线是那么样的「丰富」，貌似就算是预算较吃紧的消费者，也将很容易陷入加一点价格直上更高端机型的回圈之中。毕竟，就算是 Moto 的旗舰等级机型，价位也还算甜美啊，相信这也是厂商所打的算盘吧？