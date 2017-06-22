menu
Engadget CN
中国版
登入
search
search
Close
click to close
Home
VR + AR
手机
科学与科技
评测
专题
图集
视频
分类浏览
more
more
台式电脑
笔记本电脑
手机
游戏
机械设备
相机
软件应用
网络产品
互联网
平板电脑
存储产品
科学
便携多媒体设备
佩戴产品
健康产品
采访记录
专栏
交通运输
定位产品
外围设备
显示产品
电视
电子书
家居产品
产业
杂项
站点公告
Youku
Youku
weibo
weibo
renren
renren
search
search
登入
youku
youku
weibo
weibo
renren
renren
Search
search
search
close
close
Engadget CN
中国版
相关文章
more
more
youku
youku
weibo
weibo
renren
renren
search
search
加州理工开发出完全不用镜头的相机模组
被苹果抛弃以后，Imagination 现在打算把自己卖了...
WannaCry 勒索病毒导致本田工厂停工
最新顯示螢幕文章
Image credit: LG
save
loader
loader
Save
wechat
wechat
weibo
weibo
renren
renren
qq
qq
email
email
share
LG 拿出了款 77 吋的透明柔性 OLED 屏幕
都能拿来当窗户用了...
Sanji Feng
32 分钟前
wechat
wechat
微信
weibo
weibo
新浪微博
renren
renren
人人
qq
qq
QQ
email
email
电邮
save
save
loader
loader
储存
LG
透明的柔性屏幕，过去几年里我们
大大
小小
其实见过不少，但是能做到 77 吋那么巨大的，LG 新出的 OLED 面板还真是头一遭。这款分辨率达到 3,840 x 2,160 的屏幕，除了尺寸吸睛外还十分「便携」。你可以把它卷成半径 80mm 的细长圆筒，拿起来肯定要比传统面板方便。同时，它的透明度可以达到 40%，所以拿来替换家里、商铺甚至车辆中的玻璃也都完全可行呢。
按照
The Korea Herald
的说法，LG 自己认为这款面板在标示、桌面、车内娱乐系统等领域会有较大的发展潜力。不过目前它尚处于研究项目的阶段，真正商用肯定还要花不少的时间。