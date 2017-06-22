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Image credit: LG
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LG 拿出了款 77 吋的透明柔性 OLED 屏幕

都能拿来当窗户用了...

Sanji Feng
32 分钟前
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LG
透明的柔性屏幕，过去几年里我们大大小小其实见过不少，但是能做到 77 吋那么巨大的，LG 新出的 OLED 面板还真是头一遭。这款分辨率达到 3,840 x 2,160 的屏幕，除了尺寸吸睛外还十分「便携」。你可以把它卷成半径 80mm 的细长圆筒，拿起来肯定要比传统面板方便。同时，它的透明度可以达到 40%，所以拿来替换家里、商铺甚至车辆中的玻璃也都完全可行呢。



按照 The Korea Herald 的说法，LG 自己认为这款面板在标示、桌面、车内娱乐系统等领域会有较大的发展潜力。不过目前它尚处于研究项目的阶段，真正商用肯定还要花不少的时间。