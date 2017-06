被苹果抛弃以后，Imagination 现在打算把自己卖了...

在苹果宣布要 自己做 GPU 取代 PowerVR 产品的时候,后者的开发商 Imagination Technologies 股价在一天内蒸发掉了 70%。面临这样的困境,就算 IT 还有跟苹果讨要赔偿的打算,短时间内要维持正常运转还是非常困难。所以在一个月后他们相继给 MIPS 和 Ensigma 挂上了「出售」的标签,而时至今日随着情况恶化,整个公司可能都要被卖掉了。早些时候 IT 的董事会在一份声明中透露,他们「目前收到了多份收购意向」,并且「已经开始与一些潜在的买家开始了初步的谈判」。毫无疑问,对一家企业来说,失去苹果这样等级的客户无异于一场恶梦。IT 过去有大约一半的营收都是来自于苹果,可想而知这次「分手」会对其造成多大的打击。不过,之前他们有说过,因为苹果的 GPU 开发是从头开始,所以很有可能会侵犯到自己的专利。如果真是这样的话,那有意收购 IT 的人估计也把这层因素考虑在内了吧(望向高通)。是说,按照 Financial Times 报道中的说法,苹果手中其实还持有 8.1% 的 IT 股份。如果他们的对手或是供应商最终买下了 IT 的话,那在苹果技术成熟起来以前(估计至少得要一两年吧),相关授权到底要怎么安排就变得就变得很有趣了。