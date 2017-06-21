Uber CEO Travis Kalanick 正式下台

看来原本表示只是暂时离开 Uber 一段时间的 Travis Kalanick，终究敌不过来自股东的压力，确认已经正式离职。其实单就我们主站所做的 Uber 丑闻编年史看来，这位 CEO 任内所占据的篇幅就包括了公司内的性别歧视文化、规避监管单位的 Greyball 幽灵车系统、司机薪资丑闻（包括直接呛司机啊）与司机性侵事件等。这也难怪股东们会给予这么大的压力希望能尽快止血挽救公司名声了。
虽说在今年 2 月份的时候，这位 CEO 曾承诺将会由根本改变，但根据 Axios 的报道，由投资人 Benchmark、First Round Capital、Fidelity Investments、Lowercase Capital 与 Menlo Ventures，所联合发出的「Moving Uber Forward」一信中，已经直截了当地要求更换 CEO，等于直接打脸了他所准备带来的革新（如果真的有的话）。
不过，即便「被辞职」了，依然拥有公司相当大股份的 Travis Kalanick，则是将依然保持董事会成员的身份。对此，Travis Kalanick 表示他接受这样的安排，主要是希望可以回到正轨而非再度分心陷入另一场争斗之中。