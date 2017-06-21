Sphero 的新公司希望让机器人逐步踏进你我的日常生活



尽管该公司尚未公布关于上图这位机器人原型产品的详细规格及能力，但他们在新闻稿中则是希望将此产品定位在可以视其如同朋友、伙伴甚至是家庭成员一样看待的机器人 -- 是说，就图片目前揭露的部分，感觉好像科技感还是太浓厚了一点就是了... Misty CEO Tim Enwall 则是表示，他们也不认为现今世界已经准备好要接纳真正的个人机器人，但认为企业应该可以做为导引者，开始推出一些比较偏嗜好性质的机器人产品。不过 Tim 也在 TechCrunch 的访谈中补充道，即便是他们的初代产品，也将会融入该公司的造机哲学。考虑接纳机器人深入你的生活？可以期待一下这间公司的产品唷。