Sphero 的新公司希望让机器人逐步踏进你我的日常生活

如果你对 Sphero 没有太多印象的话，只要一提到该公司的智能玩具产品 Star Wars 的 BB-8 Droid 机器人，应该就会有很多人马上想起了吧。而这间主要是在制作玩具产品的公司，则是也打算要朝向将科幻片化为现实的目标前进，正式宣布将他们的先进机器人部门化为 Misty Robotics 公司，期望能研发出能够融入每个居家与办公室环境的智能个人机器人。更厉害的是，他们已经将首个产品推出的时程定在了明年，而且还向世人预告了部分的产品图片。
尽管该公司尚未公布关于上图这位机器人原型产品的详细规格及能力，但他们在新闻稿中则是希望将此产品定位在可以视其如同朋友、伙伴甚至是家庭成员一样看待的机器人 -- 是说，就图片目前揭露的部分，感觉好像科技感还是太浓厚了一点就是了... Misty CEO Tim Enwall 则是表示，他们也不认为现今世界已经准备好要接纳真正的个人机器人，但认为企业应该可以做为导引者，开始推出一些比较偏嗜好性质的机器人产品。不过 Tim 也在 TechCrunch 的访谈中补充道，即便是他们的初代产品，也将会融入该公司的造机哲学。考虑接纳机器人深入你的生活？可以期待一下这间公司的产品唷。