HTC U11 评测：「挤」出创新的扎实旗舰

在不挂品牌为 Google 代工了 Pixel，并进入了以「你」为核心的 U 系列时代后，HTC 似乎找到了问题（只看得到自己？），在最新的 HTC U11 旗舰上，开始摸索出自己该走的方向稳住步伐。终于将传了好久，搭载着感觉超帅的 Edge Sense 边框触控的旗舰 HTC U11，给带到了消费者眼前。这款接续 HTC 10 的次世代旗舰，除了以 90 分刷榜成为 DxO 现阶段最高分相机的手机外，也搭载了旗舰级的内在规格。结果发布时居然还降低建议售价，让 4GB RAM / 64GB 内建存储空间的基础版本，一举降到了低于两万台币的境界。一整个让人有点难以相信眼前看到的是否真的是 HTC（揉眼），而且也的确至少在台湾市场引起了话题。
但，这部新机并没有跟上 2017 年初 18:9 屏幕潮流，相机也没有端出太多特殊的花招，背壳的水漾设计也不是首次现身，彷佛亮点比起当下的旗舰好像稍微少了些？不过，直到小编真正评测了这支手机，才发现 HTC 这次的 U11 的确是部隐藏着相当实力的手机。继续阅读我们的测试报告。
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规格＆开箱· 屏幕：5.5 吋、2,560 x 1,440
· 面板：Super LCD 5、Gorilla 5
· 处理器：高通 Snapdragon 835
· 内存/存储空间（双版本）：4GB / 64GB、128GB / 6GB、最高支持 2TB microSD
· 主相机：f/1.7、4K、12MP、BSI、UltraSpeed 自动对焦、OIS、支持 RAW 纪录、双 LED 闪灯、HDR Auto、听觉焦点
· 前相机：f/2.0、1080p、16MP、BSI、HDR 强化
· 电池/充电：3,000mAh / Quick Charge 3.0
· 接口：USB 3.1 Gen1、Type-C
· 无线：Bluetooth 4.2、Wi-Fi 802.11ac、NFC
· 移动网络：Cat 15，最高支持 4CA、Volte、双卡双待
· 系统：Android 7.1
· 特色功能：IP67 防水防尘、HTC Sense Companion、Edge Sense 边框控制、HTC Usonic 主动降噪、BoomSound 立体声喇叭、
· 颜色选择：银、蓝、黑、红、白
· 建议售价：4,599 元（64GB）/ 4,999 元（128GB）
硬件体验
我们这次评测的机型是 4GB RAM 与 64GB 内建存储空间的版本，拿到手机的当时，基本上算是小编近期第一次使用到 S835 的手机。整体的使用感受只能用超顺畅来形容，感觉就像之前刚开始使用 Nexus 或 Pixel 手机的感觉，执行应用都相当顺畅好用。
是说 HTC 现在也没这么定制化系统，就跟 Google Android 原生系统差不多。但单是双击多工按钮的「前一个应用」的切换反应，就让小编觉得真的是非常惊艳（内心戏：又找到一个很疗愈的玩手机方式）。虽说感觉这个版本就已经十分够用了（详细测试可以参考「性能续航」的部分，分数很高啊！），但还是有点让人好奇到底 6GB RAM 版本的表现。
从外观上来看，虽然主镜头变圆且不怎么凸起了，但单是从背壳看 HTC U11 好像就是 U Ultra 的双生兄弟，也都一样容易吸指纹跟难拍，所以不免在刚开始拿到时会觉得有点中端机的感觉。不过，一握上手就完全是另一个故事了。从侧面看 U11，可能会以为它是款如同 Galaxy S8 那样搭载曲面屏幕的手机。
但其实这侧面的曲面玻璃之下并不具备显示屏幕，所以屏幕占比还是普普，讲起来有点像是之前 2.5D 玻璃的意思，就是为了手感与美观而生的一种设置。这让中框的手感，从正面屏幕摸进来的感觉有一点类似 S8 还有 Note 7 的感觉。不过手一滑到背后的水漾玻璃背壳，角度就突然变平许多，感觉还是有点不同。
整体而言这手感个人是给予肯定的，毕竟连上下缘中框也都做了曲面过渡，感觉真的有下功夫。不过有意思的是，大概是玻璃隐没至中框的方式有点不同，上下缘的中框其实是有点刮手的。小编也拿出了名片插上去试试... 好险是没什么太夸张的间隙，再加上应该很少人会长时间握着上下缘，所以应该也不算是太大问题。
按钮的部分 U11 全都集中在了右侧，左侧除了似乎每一面都不对称的天线外啥都没有。在电源钮上有着凹凸的颗粒，让你更容易确认是什么按钮 -- 其实这部分手感应该是有调整过，比较不会像以前那么刺。不过说真的在有指纹辨识还有双击屏幕唤醒的功能之后，好像电源钮存在的必要性已经降低许多了啊。U11 的顶部有着支持双 SIM 卡＋记忆卡（会占用 SIM2）卡槽，而因为搭载 IP67 的防水防尘规格的关系，所以这里也有着橡胶的密封设计。
底部除了麦克风、喇叭与 USB-C 孔外，依然没有让人盼回那个遗失已久的 3.5mm 耳机孔 -- 有看我们的开箱图集应该可以看到，这次 HTC 除了自家的 USB-C 耳机外，也提供了 3.5mm 的转接头，还算是相当佛心啦，只可惜小编拿去插其他手机（S8）似乎是都不能使用的就是了。音质部分个人觉得双喇叭不错，但音量只能算是堪用。USonic 耳机降噪与音质加强的部分，则是觉得效果并没有太明显（也可能是小编木耳 T T）。
除了转接头外，这次原厂还附上了两个对应背壳容易沾指纹的配件方案，其一是擦拭布（默），另一个则是手感有点差会割手的透明保护壳，所以小编装上了一会就马上裸机继续用了 -- 说真的，原厂出这个壳反而让很多配件厂打消推出对应商品的念头... 但又不好好做，这真的是 Orz。而实际上了一阵子后，发现背壳玻璃其实都没什么刮伤，反而正面的玻璃出现蛮多伤痕的...
屏幕表现方面，U11 还是有着一贯旗舰机的水准，算是中规中矩。指纹解锁个人觉得反应超灵敏，以辨识速度来讲这样是好啦！只是有时候拿手机时误触到触发震动（不能关闭），真的偶尔会有点惊慌。另外，这个没置中的指纹辨识器除了让人看了会有点难受外，又因为很平的关系，所以只用手指去摸的话会稍微有点难找，不过反正 HTC U11 的指纹辨识满厉害的，再加上习惯了之后就没啥问题了。
整体而言个人觉得 HTC U11 好看又好握，只是时常要擦指纹真的是有点头痛。有时想要翻到背壳向上现一下这个看起来更像蓝色的「Amazing Sliver」，但通常一翻都会看到明显的指纹... 最终就还是让屏幕向上放置了（头疼啊）。
软件界面
软件的部分其实相对简单许多，招牌的 HTC Sense Companion 人工智慧助理，要说没什么用呢，其实在建议餐厅的时候又觉得还不错，但又好像觉得除此之外并没有太多让人觉得太贴心的功能（也许真的跟我还不是太熟吧）。
这次 U11 针对 App 长按时，导入了附属菜单的功能，支持的 App 算是出乎意料的多。在原厂这边的相机 App 上，你可以通过长按应用 ICON 叫出菜单来快速启动「Pro 手动模式」；右侧看起来像是调整顺序的按钮则是可以将这些功能化为桌面捷径来使用。其余 App 则是像 KKBox、Twitter 也都有支持。
必须说，其实 HTC 弄的次菜单界面还满好看的，只是还是很希望能够通过在 App 图标外围泛白光，或特殊底色的方式让人知道它有支持这样的选项，不然一个一个试的话，感觉有支持还好，碰到没支持的 App 就是将其拖移起来... 这样其实有点尴尬，也会减弱大家想要没事去试试这功能的意愿，就真的有点可惜啦。
整体而言，U11 的界面相当接近原生，但也可以通过主题功能来改变整体的外观。系统的反应也因为软（简化）硬（强大）体的加持之下，整体用起来非常顺畅，而且是顺到有点觉得 HTC 是不是把系统过场效果都给关掉了。
Edge Sense
图、具体的讲，Edge Sense 的范围就是警告贴纸贴的这块区域。
这次在 HTC U11 最受瞩目的新功能，就是这个可以通过挤压中框启动的 Edge Sense 功能。只要是正常握持手机并且力道没设定的太强的话，对中框的下半部稍微用力一压，就可以触发 Edge Sense 的指定功能。这里的功能包括启动特定程序、相机、Google 语音助理、截图、手电筒、录音、HTC Sense Companion、Wi-Fi 热点。并且可以指定长 / 短按以及是否在屏幕关闭时启动。
虽说一开始设定的时候可以依据你按压的用力程度来设定 Edge Sense 的敏感度。不过小编自己是觉得第二弱力道或甚至最弱的格数就已经够了，调到太大力的程度就是自己会压到手抖 XD。不过这点还是要看每个人自己的手劲啦，但说真的会有人这么用力去握手机的吗？而且假若你要用 Edge Sense 来拍照，即便系统会稍微晚一点点时机触发快门，不过你那么用力之下放开，应该是会比较容易手震的啊。不过小编自己遇到唯一一个真的会想要把 Edge Sense 关掉的时候，其实是上脚架的时候... 一直夹，真的很烦啊。
Edge Sense 个人很常用来做为相机的快启功能，配合同样挤压按下快门按钮的动作，拍照真的相当直观。不过自己会希望 Edge Sense 的进阶设定如果可以再更进一步地，分别在锁定或非锁定之下提供不同的用途，亦或是在不同 App 之下能够指定用途等，都是延伸的应用。除此之外也希望能支持 Tasker 动作、支持物联产品或是能够按压 Widget 按钮的功能，如此一来就可以有更方便像是按了以后可以开门、开冷气或执行自动动作等等的使用方式。
图、长按边框启闭手电筒示范。
小小研究了一下这个 Edge Sense 功能，发现几个特点。其一是其实按压并不一定要两边同时，只对一边使力也是可以触发 Edge Sense 动作的（但视觉显示会两边一起亮）。另外，在按压过程中是可以依据视觉化的图标来知道按压程度的。所以，个人觉得单单就半按快门对焦这件事情而言，也许可以通过这样的方式实现，这样对于手感派的朋友而言，应该是能够带来更延伸的使用方式。只能说，这 Edge Sense 感觉还有许多优势可以发挥，也许还有待 HTC 再在后续的更新中给我们惊喜了。
相机实拍
DxO 90 分的相机，配上 Edge Sense 的直观操控、类似 Dual Pixel 技术的 UltraSpeed 自动对焦与 HDR Auto ，还有充满噱头的听觉焦点视频收音效果，融合在了这次终于没这么凸起的主镜头之上。必须说，一开始拍摄的时候，真的觉得这相机很有 Google Pixel 的味道，有着相当强悍的 HDR Auto 效果以及很不错的防抖效果，但... 两者都不支持预览 -- 前者觉得画面感觉就超暗却成果却还不赖，后者则是感觉超晃回播却很稳... 然后虽然感觉得出来听觉焦点是有点噱头大于实用，不过真的拍出效果了还是满开心的（范例可以参考 Flickr）。
拍摄体验方面，U11 的相机不知道为何在按下快门之后（无论是 Edge Sense 或是直接按画面上的快门），都还是会有一个明显的快门触发延迟，这点其实会觉得让人拍起来有点不太痛快 -- 其实在 Edge Sense 上我认为可以解释为希望你拿稳点再触发快门，但按画面的快门我觉得就有点不必要了。不过拍照重点还是在于成果的部分，必须说就夜拍、日拍、食物等的综合表现看来，U11 的确相当强悍。而且在进阶的 Pro 模式之下，还可以将快门延长至 32 秒，创作的弹性也很大。
基本上虽然在一些特定的环境下会色温有点偏冷，可能需要用手动模式来修正颜色外（上图为调整前后的范例），大部分环境下都能提供不错的色彩与画质的表现，再配合 HDR Auto 的效果，整体而言个人认为 U11 真的拥有当今手机之中名列前茅的表现。
在这次的评测期间，最让我惊讶的是上面这张照片。一方面是我真的已经满靠近这只蝴蝶了，结果 UltraSpeed 自动对焦真的可以很快速就对到焦（其实我拍了两张才飞走），另一点就是实际看这张图的时候发现，这解像力真的是相当厉害啊 -- 点图可以看到 1400px 的完整图片大小，Flickr 则是有原图可以参考，因为手机是广角的关系，这只蝴蝶其实占据的画面比例也不大。但放大成 100% 看，整体的细节与锐利度真的让人有点难想像这是一张手机所拍的呢。
个人觉得 HTC U11 的拍摄表现的确是有更上层楼。无论在对焦、色彩或者是画质上都有进步，散景感觉也没有以往手机的那种怪怪的线条感。针对影像取向而言，小编认为是比较自然，偏向没这么讨喜的低对比高细节影像。
这样的特性简单地说就是你拿去 Instagram 套套滤镜，应该就会变得超级厉害了啊。范例可
性能续航
在使用体验上，小编已经觉得 HTC U11 的系统反应真的很棒。而在下图的跑分数字上看来，这支手机的确是全面性地强压群雄。即便是与同为 S835 的 S8 相比，性能方面 U11 看起来是全面胜出。小编也额外跑了一下安兔兔的分数，最高分则是来到了 175,430，也是相当强悍。
|HTC U11
(4G RAM)
|Galaxy S8
(S835)
|LG G6
|Google
Pixel XL
|Galaxy
S7 Edge
|AndEBench Pro
|26,452
|15,888
|10,322
|16,164
|13,030
|Vellamo 3.0
|6,779
|5,519
|5,046
|5,800
|4,152
|3DMark IS
Unlimited
|40,299
|36,806
|30,346
|29,360
|26,666
|GFXBench 3.0
1080p Manhattan
Offscreen (fps)
|60
|54
|42
|48
|47
|CF-Bench
|79,865
|67,307
|29,748
|39,918
|46,290
表、HTC U11 性能对照（移动版请点我）。
续航方面，仅搭载 3,000mAh 电池的 U11 不意外地，在我们的标准视频播放实测中表现并不突出，仅有近 11 个小时的表现。高通版的 S8 则是在同样条件下可以来到近 13.5 小时，不过相较之下，差不多电量的 LG G6 则也是只有近 11 个小时。是说，到了生活体验的部分，小编倒是对 HTC U11 待机时的低耗电量感到印象深刻，小编曾经实验过真的把手机就这样放着近 50 个小时的时间，居然还能保持 67% 的电力。也因此，其实在这样的强大表现下，这支手机在一般生活使用下感觉是满省电的，基本上撑完一天是没什么问题的。
竞争对手
现阶段旗舰机摊开来看，其实采用特别屏幕的 LG G6 与三星 Galaxy S8，不意外地还是最吸睛的那两位。而要说到拍摄功能特殊，双镜头的华为 P10 也能占到一席之地。不过，这次的 HTC U11 倒是真的以性价比杀出了一条血路 -- 扎实的性能与拍摄表现，再加上四千多的超杀售价，。真的不得不说这部展现 HTC 基本功的手机，配合这次的价位策略的确有达到一定突围的效果，让目前要购机的朋友很难不将 U11 拉进选项之中。
优缺分析
我们认为 HTC U11 的优势有：
· 性能强大。
· 系统使用体验十分顺畅。
· 相机对焦快、画质好，色彩也有进步。
· 指纹辨识快速。
· 防水。
· 价格。
我们认为 HTC U11 可改进之处：
· 背壳容易沾指纹。
· 正面玻璃易刮伤。
· 相机快门反应稍慢。
· 没有 3.5mm 耳机孔。
总结
HTC One 系列在 M7 初试啼声之后，由 M8 以超炫的双镜头规格延续气势，直到 M9... 最终有点晚节不保的 One 系列，似乎由 HTC 10 总结了一整个世代，并为新的 U 系列起了个头。而从 M8 直到现在，我们似乎才总算看到了这间公司彷佛摆脱了一些包袱，开始真正稳下脚步并且开始创新的感觉。
如果你问我，现阶段最推荐哪一支旗舰手机。在没有对特殊屏幕或功能有太多要求的前提下（是说，有这些前提大概也就不会问人了吧？），HTC U11 绝对是一部最值得推荐的手机。它，能轻松拍出好照片与稳定的视频，即便是最低的 4GB RAM 版本，也能提供你当今数一数二的性能表现，与相对甜美的定价。而说到创新，Edge Sense 也是能够在好友面前现一下的功能。
总觉得，HTC 虽然在 Pixel 的代工中并没有收到太多品牌效益，但应该借由这样的历程吸取到了不少 Google 对于市场的洞悉与经验值。U11 给人一种相当朴实的印象，没有太多太华丽的技术展示（虽然「挤」出了个创新啦），很扎实地将 HTC 做手机的基本功给加诸其上。配上了属于自己世代的外型特色，与适当软硬件调整的顺畅使用体验，让使用者从根本爱上这支手机。至少，这真的是 HTC 好一阵子以来，终于会让小编也有冲动想要入手的 HTC 手机。