HTC U11 评测：「挤」出创新的扎实旗舰

性能续航



在使用体验上，小编已经觉得 HTC U11 的系统反应真的很棒。而在下图的跑分数字上看来，这支手机的确是全面性地强压群雄。即便是与同为 S835 的 S8 相比，性能方面 U11 看起来是全面胜出。小编也额外跑了一下安兔兔的分数，最高分则是来到了 175,430，也是相当强悍。

HTC U11

(4G RAM) Galaxy S8

(S835) LG G6 Google

Pixel XL Galaxy

S7 Edge AndEBench Pro 26,452 15,888 10,322 16,164 13,030 Vellamo 3.0 6,779 5,519 5,046 5,800 4,152 3DMark IS

Unlimited 40,299 36,806 30,346 29,360 26,666 GFXBench 3.0

1080p Manhattan

Offscreen (fps) 60 54 42 48 47 CF-Bench 79,865 67,307 29,748 39,918 46,290

竞争对手

优缺分析

续航方面，仅搭载 3,000mAh 电池的 U11 不意外地，在我们的标准视频播放实测中表现并不突出，仅有近 11 个小时的表现。高通版的 S8 则是在同样条件下可以来到近 13.5 小时，不过相较之下，差不多电量的 LG G6 则也是只有近 11 个小时。是说，到了生活体验的部分，小编倒是对 HTC U11 待机时的低耗电量感到印象深刻，小编曾经实验过真的把手机就这样放着近 50 个小时的时间，居然还能保持 67% 的电力。也因此，其实在这样的强大表现下，这支手机在一般生活使用下感觉是满省电的，基本上撑完一天是没什么问题的。现阶段旗舰机摊开来看，其实采用特别屏幕的 LG G6 与三星 Galaxy S8，不意外地还是最吸睛的那两位。而要说到拍摄功能特殊，双镜头的华为 P10 也能占到一席之地。不过，这次的 HTC U11 倒是真的以性价比杀出了一条血路 -- 扎实的性能与拍摄表现，再加上四千多的超杀售价，。真的不得不说这部展现 HTC 基本功的手机，配合这次的价位策略的确有达到一定突围的效果，让目前要购机的朋友很难不将 U11 拉进选项之中。







我们认为 HTC U11 的优势有：



· 性能强大。

· 系统使用体验十分顺畅。

· 相机对焦快、画质好，色彩也有进步。

· 指纹辨识快速。

· 防水。

· 价格。



我们认为 HTC U11 可改进之处：



· 背壳容易沾指纹。

· 正面玻璃易刮伤。

· 相机快门反应稍慢。

· 没有 3.5mm 耳机孔。

总结

HTC One 系列在 M7 初试啼声之后，由 M8 以超炫的双镜头规格延续气势，直到 M9... 最终有点晚节不保的 One 系列，似乎由 HTC 10 总结了一整个世代，并为新的 U 系列起了个头。而从 M8 直到现在，我们似乎才总算看到了这间公司彷佛摆脱了一些包袱，开始真正稳下脚步并且开始创新的感觉。如果你问我，现阶段最推荐哪一支旗舰手机。在没有对特殊屏幕或功能有太多要求的前提下（是说，有这些前提大概也就不会问人了吧？），HTC U11 绝对是一部最值得推荐的手机。它，能轻松拍出好照片与稳定的视频，即便是最低的 4GB RAM 版本，也能提供你当今数一数二的性能表现，与相对甜美的定价。而说到创新，Edge Sense 也是能够在好友面前现一下的功能。总觉得，HTC 虽然在 Pixel 的代工中并没有收到太多品牌效益，但应该借由这样的历程吸取到了不少 Google 对于市场的洞悉与经验值。U11 给人一种相当朴实的印象，没有太多太华丽的技术展示（虽然「挤」出了个创新啦），很扎实地将 HTC 做手机的基本功给加诸其上。配上了属于自己世代的外型特色，与适当软硬件调整的顺畅使用体验，让使用者从根本爱上这支手机。至少，这真的是 HTC 好一阵子以来，终于会让小编也有冲动想要入手的 HTC 手机。