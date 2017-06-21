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台湾 Apple Store 确认将于 7 月 1 日正式开幕

粉丝们准备好了吗？

Ross Wang
1 小时前
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Engadget
在耍了很久神秘的预告之后，苹果终于在官网宣布了 Apple Store 台湾 101 店的开幕日期，确认将会在 7 月 1 日上午 11 点正式开张。目前仍在装修中覆盖着大红色剪纸风格的台北 101 Apple Store 门面，写着的是很有本地风格的「有闲来坐。」号招大家一同莅临的标语 -- 说真的，怎样都比 iPhone 7 的「就是 7」好。

台湾首间 Apple Store 的位置就座落在接近台北 101 捷运站那面的 1F。虽说仅有一层不过占据的面积算是相当庞大，应该能够满足众多粉丝朝圣 无论是购物或者是寻求维修支持等的需求。而根据 Mashdigi 的报道，现阶段官网也启动了自 7 月 2 日起，Today at Apple 的各式「激发灵感」的活动内容的报名，将会针对照片视频、音乐、艺术设计、程序编码、商务应用等范畴，提供各式课程与活动内容，有兴趣的朋友可以参考看看（虽然已经很多天都额满了...）。

经由: Mashdigi
标签: apple, applestore, shop, store, taiwan, tw, wwdc, wwdc2017
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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