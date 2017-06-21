台湾 Apple Store 确认将于 7 月 1 日正式开幕

台湾首间 Apple Store 的位置就座落在接近台北 101 捷运站那面的 1F。虽说仅有一层不过占据的面积算是相当庞大，应该能够满足众多粉丝
在耍了很久神秘的预告之后，苹果终于在官网宣布了 Apple Store 台湾 101 店的开幕日期，确认将会在 7 月 1 日上午 11 点正式开张。目前仍在装修中覆盖着大红色剪纸风格的台北 101 Apple Store 门面，写着的是很有本地风格的「有闲来坐。」号招大家一同莅临的标语 -- 说真的，怎样都比 iPhone 7 的「就是 7」好。
台湾首间 Apple Store 的位置就座落在接近台北 101 捷运站那面的 1F。虽说仅有一层不过占据的面积算是相当庞大，应该能够满足众多粉丝
朝圣 无论是购物或者是寻求维修支持等的需求。而根据 Mashdigi 的报道，现阶段官网也启动了自 7 月 2 日起，Today at Apple 的各式「激发灵感」的活动内容的报名，将会针对照片视频、音乐、艺术设计、程序编码、商务应用等范畴，提供各式课程与活动内容，有兴趣的朋友可以参考看看（虽然已经很多天都额满了...）。
台湾首间 Apple Store 的位置就座落在接近台北 101 捷运站那面的 1F。虽说仅有一层不过占据的面积算是相当庞大，应该能够满足众多粉丝