一加 5 可能仍是同价位中的最优之选

是说，尽管前有华硕的 ZenFone AR 和 Nubia 的 Z17，但一加 5 仍有可能是第一款能在全球范围内买到的 8GB RAM 手机。与此同时，它也搭载了高通现时最新、最强的 Snapdragon 835 芯片，而且有加入 DCI-P3 色域的 5.5 吋 1080p AMOLED 屏幕，以及支持 Dash 快充、通过 USB Type-C 充电的 3,300mAh 电池（3.5mm 耳机孔是有的）。而在拍照的部份，一加 5 的背面也采用了类似 R11 那样的广角（f/1.7 光圈，使用 16MP CMOS，型号未公布）加长焦（20MP）双镜组合，可以实现两倍光学变焦，正面则是一颗 16MP 的自拍相机。



我们的主站同事已经在一加 5 发布前完成了评测，根据他们的体验来看，这款手机拿在手里的感觉相当轻薄，屏幕的亮度和清晰度不错，色彩鲜艳但会有失真的情况发生（当然，如果你有需要可以开启 sRGB 模式）。设备跑起来速度很快，中国以外地区所用的 Oxygen OS 非常干净、流畅。另外，它的电池虽然比一加 3T 略小一点，但得益于 S835 优秀的功耗控制，续航力让人相当满意。而在重点加强的拍照部份（找了 DxO 帮忙啊），景深效果可以接受，不光是人像对其它物体也能做到不错的辨识度。而在普通拍摄时，他们是拿 Galaxy S8 做对比，一加 5 在亮度跟饱和度上有所不及，但高像素带来了更好一些的细节表现。当然，在拿到评测机后我们也会再自己进行测试，看看这款手机的实际体验到底如何。





最后说一下发售信息，这次一加 5 会分为 8GB RAM + 128GB 存储的黑色机和 6 + 64 的灰色机两个版本，在中国以外的售价分别是 540 美元（约人民币 3,680 元）和 480 美元（约人民币 3,270 元）。中国发布会会在明天上午十点开始，到时候会公布估计会便宜一些的国内价格。