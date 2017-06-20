收购 Withings 的果实，诺基亚推出一系列数码健康产品



接下来是 Nokia BPM+，一款比 Withings 现有血压计更柔软、便携的产品。跟过去相比，它的绑带材质更软，更容易卷起来随身携带，方便使用者随时测量心率、心脏收缩压及舒张压。此外，它也获得了 FDA 和欧盟 CE 认证，售价为 129.95 美元（约人民币 890 元）。





最后是完全重新设计的 Health Mate 应用，它将会兼容所有 Nokia 新品和现有的 Withings 产品。界面变成了更简洁的风格，原来的菜单式 UI 变成了底部的五个分页，而且可以在时间线上看到自己的记录、同步数据、不同设备的列表以及个人的 Nokia 资料。不过，最重要的改进还是全新的健康计划和量身定制的个人健康目标。其中前者初期共有睡眠、体重、体脂、孕期体重控制以及血压控制等方面的五套方案可选，周期大部分在八个礼拜左右，但像怀孕相关的则会持续最多九个月之久。







在 Nokia 现任数码健康副总裁、原 Withings CEO Cedric Hutchings 眼中，Nokia 未来的目标，是要让「自己的技术满足所有人的需求，而非只是关心健康的科技爱好者」。从今天开始，Withings 的所有产品都会挂上 Nokia 的品牌，Withings.com 会导向 Nokia.com，接触客户也都会使用 Nokia 的名称。这在 Hutchings 看来，是一个非常值得乐观看待的变化。「Nokia 早就是一个全球知名的品牌。」他这么说道，「这样的知名度能带来很积极的影响，我们的可靠性很容易被人信任、认可。」



实际上，在几个月前 Hutchings 的团队曾做过一次市场调查，有 80% 的受访者都以为 Nokia 早就有专门的数码健康产品。「他们甚至都没听说过 Withings 的收购，只是靠经验判断 Nokia 早就进入了这一领域而已。」Hutchings 这么说道。