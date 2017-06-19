Varjo 要带来「人眼分辨率」的 VR、AR 头戴设备





不过，关于「20/20」所使用的具体技术，Varjo 并没有公布太多具体的信息。他们只说自己将图像显示器、聚焦显示、芯片组合器和视线追踪器和在一起做成了能在 VR、AR 和 MR 里达成人眼分辨率的「仿生显示」。而且在「注视点追踪」（foveated eye tracking）技术的加持下，这套系统也不会有很高的运算力门槛。



根据我们的理解，这应该就意味着 70MP 的分辨率仅限于眼睛直接注视的内容，外围视觉所看到的东西多半还是以低分辨率来呈现。不过，这些终究只是猜测，毕竟现在连「20/20」长什么样子 Varjo 都还没有公开。但从上面这几张他们放出的对比图中应该可以看出，「20/20」在清晰度上是有着明显优势的。Varjo 声称这款专为专业用户而设、将于今年第四季末推出的产品「能将现阶段的 VR 技术往前推十年」。如果真是这样的话，我们还真是好奇他们要如何解决延迟、帧率以及高分辨率内容等方面的问题呢。