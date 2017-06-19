三星为 Galaxy S8 / S8+ 更新加入隐藏导览列功能





在加入此功能之后，整体的全屏幕使用体验变得相当直观，不会有副厂沈浸模式要输入文字时会卡住不动的问题。唯一比较会担心的是，也许在使用靠近左方的系统按钮时，可能会有误触的问题。在隐藏系统功能加入之后，S8 直接提供在屏幕之上的触觉按钮也依然可以正常使用 -- 这代表着假若你懒得上刷叫出系统导览列的话，也可以直接通过隐藏的 Home 键跳回桌面。







此外，以往需要通过多工页面启动页面，来让仅支持 16:9 的 App 可以填满全屏幕功能。现在则是有了更直观的切换方式，将先前置中并于上下显示黑边方式，改成了置顶并且在下方显示一条「轻触此处来填满整个屏幕」，并且预设无法使用隐藏导览列的功能。而只要点击这个白边，App 就可以马上切换成更往下延伸显示。（感谢读者 dylan29341 的信息提供）







至于小编原本用来切换全屏幕功能的 bxActions 副厂应用，我则是改成了「上一步」的系统按钮。如此一来，两个系统按钮都已经有了在隐藏系统按钮之下的替代方案啰。是说，其实 Edge 侧边栏也是有系统按钮的 Widget 可以装。所以对于喜欢各种不同操控方式的朋友们，这次 S8 的更新应该可以为你带来更不同的手机使用方式啰，快更新试试吧。