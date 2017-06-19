看来洛杉矶对 Elon Musk 的地下交通隧道相当有兴趣呢

看来 Elon Musk 的 The Boring Company，应该就快要迎接他们地下交通隧道的首位顾客了。他表示自己正和洛杉矶市长 Eric Garcetti，针对导入这个针对汽机车与行人运载，极速可达 200kph 的地下快速交通网，正进行「有希望的对谈」。而尽管我们不确定该市到底会否全面采用 Elon Musk 的系统，但据称市长对此抱持着相当开放的态度，而且甚至在 ABC 的访谈中提及此事。
而对已经完成试运行的 The Boring Company 而言，就目前的技术进展而言，Musk 认为主要的困难点将会是在法律许可这块。毕竟，真的要形成一个完整的交通网的话，没有足够的理由说服官员开放建设许可的话，则是将很难实现这样的重大建设计划。不过，至少目前在市长这关看来还算乐观，接下来就看看 Musk 能否继续说服让更多城市愿意采纳这种概念吧。
Promising conversations with @MayorOfLA regarding tunnel network that would carry cars, bikes & pedestrians. Permits harder than technology. https://t.co/0dxrXBOOWy— Elon Musk (@elonmusk) 2017年6月18日
There could be an #express train @unionstationla to @flyLAXairport--Here's @MayorOfLA@ericgarcetti on #Newsmakers. #WATCH 11AM Sun @ABC7pic.twitter.com/zJAFTge2VO— Adrienne Alpert (@abc7adrienne) 2017年6月17日