期待 YotaPhone 3 双屏幕手机？它可能并非你所想像





其余规格部分，Yota3 系统将直接搭载 Android Nougat 系统、4GB RAM、双卡双待（其一可与 microSD 混用）、12MP / 13MP 的主副相机组合、3,200mAh 电池与具备音频输出功能 USB-C 的接口（嗯... 看来 3.5mm 凶多吉少）。整体而言，虽说 S625 也不算差，但比起先前怎样都还是挂上了旗舰级处理器的 YotaPhone 来讲，应该多少还是会让人觉得有一点点降级的感觉（而且 S625 也没多新啊）。



只能说，在这个瞬息万变的移动设备市场之中，Yota 真的要站稳脚步并且尽快跟上步伐。否则以他们这样稍微采用旧规格来压低售价的策略来看，只要上市计划或研发步骤稍有延迟，最终很可能就会推出一款让消费者摸不着头绪规格的产品。虽说，他们的双屏幕还是很特别的存在啦...