期待 YotaPhone 3 双屏幕手机？它可能并非你所想像

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看了我们的 YotaPhone 2 评测，很期待来自该厂的新款双屏幕 E Ink 手机续作吗？不过，你必须有点心理准备，因为这款在由中国宝力科技控股有限公司（也就是之前买下 YotaPhone 的御濠娱乐）与 Coolpad 合资，并在接手之后化身为 Baoli Yota 品牌的新款产品，在手机的规格定位方面将有所调整。在这次于哈尔滨举办的中国 - 俄罗斯博览会之中，该公司预告了他们即将到来的 Yota3 -- 这个终于在近四年的高层角力空窗期之后更新的产品线，预计将会在今年初秋推出，而根据 RBC 的消息，其价位将落在 US$350（64GB）与 US$450（128GB）左右。
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唯一旗舰机来说，这价格听起来好像相当甜美。不过根据我们 Engadget 所取得的规格看来，这次的 YotaPhone 将舍弃了先前虽然稍旧但至少还留在旗舰等级的处理器规格与定位，确认将采用 Snapdragon 625 这样的中端处理器。虽然官方并未透露太多设计的细节部分，不过在规格上我们还看到了更大的 5.5 吋 AMOLED 屏幕（1080p），背壳的 E Ink 屏幕则是 5.2 吋，并且进步到了 720p 的分辨率。所以感觉对 Yota 新奇的使用体验有兴趣的朋友，这次至少可以玩得更过瘾才是。
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其余规格部分，Yota3 系统将直接搭载 Android Nougat 系统、4GB RAM、双卡双待（其一可与 microSD 混用）、12MP / 13MP 的主副相机组合、3,200mAh 电池与具备音频输出功能 USB-C 的接口（嗯... 看来 3.5mm 凶多吉少）。整体而言，虽说 S625 也不算差，但比起先前怎样都还是挂上了旗舰级处理器的 YotaPhone 来讲，应该多少还是会让人觉得有一点点降级的感觉（而且 S625 也没多新啊）。
只能说，在这个瞬息万变的移动设备市场之中，Yota 真的要站稳脚步并且尽快跟上步伐。否则以他们这样稍微采用旧规格来压低售价的策略来看，只要上市计划或研发步骤稍有延迟，最终很可能就会推出一款让消费者摸不着头绪规格的产品。虽说，他们的双屏幕还是很特别的存在啦...