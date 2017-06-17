该是再探天王星或海王星的时候了吗？

虽然说太阳系的每一颗行星，人类都已经有派出过探测器做过至少一次的近距离观测，但最远的两颗 -- 天王星和海王星 -- 都只有航海家二号「路过」了一次而已，而且都是至少二三十年前的事了。NASA 的科学家们认为准备下一次任务的时机已经到来，这次更有可能让探测器进入天王星或海王星的轨道，做长时间的观测。



可惜的是，因为经费的限制，大概很难两个星体都探测，只能择一进行。负责提案的团队，在本周公布了分析的结论，提出四种可能的方案，包括海王星的轨道探测器与投放式的大气探测器、天王星的轨道探测器与投放式的大气探测器、天王星的纯轨道探测器、和天王星的飞越探测器四种。四者当中，海王星因为最远，所以自然也最贵；天王星则是如果携带大气投放探测器的话，可以获得最完整的资料，但相对来说轨道探测器能做的事就比较有限；而最后的飞越探测器最便宜，但获得的科研资料也最少。



一切顺利的话，探测器将在 2040 年前升空，但由于天王星和海王星太过遥远，想要节省油料的话，还是要木星的帮忙才行。这就限制了天王星任务最合适的发射窗口大约在 2034~2036 年左右，海王星更是要在 2030 年之前发射才行。这么一来，及早确认任务内容，并寻求经费就成为了相当迫切的问题，NASA 也希望能尽快将四种方案缩减成一个，并开始着手相关的研究工作。