罗技 G413 Carbon / Silver 机械键盘评测

罗技四月发表的 G413，是该公司旗下第一把定价低于 100 美元的机械键盘产品，中国定价则是在 599 RMB。这不仅让 G413 适合想要机械键盘稳定的回馈，但用不到太多花俏功能的玩家，甚至连办公室场景也是可以考虑的。但究竟 G413 实际用起来的表现如何呢？让我们看下去吧！
外观
G413 共推出两个版本，在国外名为「Carbon」和「Silver」，国内则是有些无趣的「黑色」和「银色」。G413 Carbon 其实严格来说，是深铁灰色的阳极处理发丝纹金属面板，配上红色的灯光，而 G413 Silver 则是银色的发丝纹金属面板，配上白色的灯光。比较奇怪的是，这次右上角的 G 图标，罗技并没有让它也发光，变得有些不显眼了。
在小编的印象中，罗技似乎并没有推出过红色背光的游戏键盘（当然 RGB 的不算啦），虽然说新鲜是新鲜，但 G413 其实无论外形，还是配色都是走比较低调的路线，突然配上个红色的背光，其实有些突兀了，和罗技之前还没有 RGB 灯光前的 G 系列产品惯用的蓝色也不甚搭配。相对来说，银色配白光的组合就更容易融入各种周边之中吧！无论哪种颜色，背光都非常地亮，这也是 ROMER-G 轴的特色之一了。
G413 是罗技这么多代的机械键盘以来，第一次尝试「悬浮裸轴」式的设计，移除了四面的档板，让键帽彷佛漂在半空一般。这设计除了让背光可以有一小部份从缝隙中露出来之外，也有容易清理的优势，但无形中会增加对外露的金属基板的强度要求。为了在美观的同时不牺牲强度，罗技在这里采用了航太等级的镁铝合金，让它的金属板虽然薄薄的一片，但却能无比「坚挺」，即使用力压也丝毫不动。
除了强化的上盖之外，G413 的本体并不厚，不算键轴的话最厚也只有 1cm 左右。在底部 G413 也把塑胶做成斜向的波浪纹路，同样有强化结构的功效。键脚抬起的角度只有一种高度选择就是了。
功能
G413 是继 G710 以来，罗技第一只装回 USB 转接埠的键盘。在键盘连接线的尾端，会看到两个 USB 头，图案画着键盘的那个是键盘本身的 USB 线，只要插着这一个键盘就能运作。另一个画面 USB 符号的，是 USB 转接埠的线 -- 这个接头直通到键盘右上侧的 USB 插口，让你可以插上有线鼠标、耳机、或是 USB 随身碟等配件，等于在手边方便处又多了一个 USB 口。 不过，罗技这里仅支持到 USB 2.0 而已，是比较可惜的地方，虽然大部份周边大概不受影响，但接随身碟的时候速度就比 USB 3.0 要慢多了。
配合这个 USB 转接埠， G413 底下预留了一系列的「沟」，协助你进行整线，特别是中间贯通的那一个，可以让耳机线通过，而不用左边或右边绕。然而，这个沟其实做的有点窄，以小编自己的 G633 的编织线来说，就塞不进这个沟里，所以实用性好像也不是特别高...
另一个 G413 的特色，是盒装内附了 ASD / QWER / 12345 共 12 颗按键的「斜角版」键帽，以及替换键帽用的拔键器。这让你可以客制化自己常用的按键，进一步增加「游戏键盘」的感觉。
大概是为了省成本（噗），G413 所有的媒体控制键，包括「游戏模式」（启动时会锁定 Windows 键，避免误触跳回桌面）和键盘背光亮度的调整键，全部做成了 FN 与 F7~F9、PrtSc、ScrLk、Pause 等键的组合键。以实际使用来说应该是差异不大，但总是没有独立的按键那么方便啰。
最后，必需一提的是 G413 的指示灯号。它的指示灯号不仅只有两个，而且不是一般预料中的 Caps Lock 与 Num Lock，而是 Caps Lock 与「游戏模式」。罗技的解释是说内部空间的设计，那个位置只放得下两个灯号，而一般玩家会更想知道现在「游戏模式」是否为启动的，而非 Num Lock。小编自己是从来没用过游戏模式，所以对此抱着半信半疑的态度。各位读者们认为呢？
当办公室键盘使用？
低调的外型配合著（相对）低廉的价格，让 G413 有着做为办公室键盘用的极佳潜力。但事实上，罗技用同样的外型设计，在办公室产品那边也推出了一款名为 K840 的键盘，只是少了 G413 的 USB 转接埠、背光与替换键帽，控制的软件也由游戏这边的 LGS，换到办公室产品线的 Options。
K840 定价为 499 RMB，比 G413 还便宜了 100 RMB，所以如果你可以接受上面的差异的话，K840 好像会是更适合办公室的选择。但其实亮白光的银色版 G413，放在办公室里也是一点也不突兀啊！
结语
G413 有它微妙的一些小缺点 -- 像是它虽然有转接的 USB 埠，但仅支持到 USB 2.0，又或是它的指示灯为「游戏模式」而非 Num Lock -- 但价位一亮出来，这些问题也都不是问题了。它低调的外观、牢固的设计、和便宜的价格，让无论是第一次购入机械键盘的初心者，还是家里用着机械键盘，想让办公室生活也升级一下的玩家们，都有一个简单入门的选择。