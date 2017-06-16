香港首家 Razer Store 抢先看

如果你有拜访过其他城市的雷蛇店的话，应该会觉得香港的旗舰店似曾相识：有别于传统店铺，Razer Store 的内外都以公司的漆黑风格为主题，而公司的标志及标语等都由经典的雷蛇绿色带出。陈民亮表示，Razer Store 的目的就是要欢迎粉丝们整天都待在店里尽情去玩乐，也强调店员不会给他们要消费的压力。





正门与柜台之间展示了几款 Blade 手提电脑、游戏耳机、背光键盘、鼠标等产品供体验，忠实粉丝们更可以买到雷蛇的一系列服饰及背包等生活商品。旁边的多用途空间会不时举办聚会及小型电玩比赛——例如明天开幕仪式后的《街头霸王 V》挑战赛（现场有两台 Razer Panthera 大型电玩摇杆供使用）。尽管里面空间有限，大家还是可以透过店铺的落地玻璃一睹风采。





当然，严格来说这还是 3HK 的主场；它原本就是一家白白的 Three 店铺，风格完全相反。尽管店里的大部份商品都来自雷蛇，柜台还是有售卖手机以及推广 3HK x 雷蛇的独家数据计划。此外，为配合雷蛇的自家游戏货币 zGold，3HK 将于 7 月推出相关的电讯账单付款服务，方便玩家们透过更多途径购买 zGold，同时让他们收集 zSilver 积分以换取雷蛇产品及优惠。



既然这次是雷蛇首次与网络运营商合作，大家可能都会不禁联想到早前其收购手机公司 Nextbit 的一回事。对于雷蛇会否推出自家手机以及让 3 成为其独家销售商，陈民亮表示目前还没有消息可以公布，不过他保证如果真的会有相关产品的话一定不会令人失望。至于游戏电脑方面，虽然香港的 DIY 市场依然比较主流，但陈还是看好高性能电竞手提电脑的商机，有信心 Razer Blade 系列能够满足本地玩家。现实是否如此，相信时间会证明一切。