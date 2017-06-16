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法国计划在 2023 年启用无人驾驶的 TGV 高速铁路列车

測試將在 2019 年展開。

Andy Yang
34 分钟前
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据法国网站 FraceInfo 报导，由该国国家铁路局 SNCF 营运的高速铁路线 TGV，计划在 2019 年开始测试无人驾驶的列车。这些列车将配备侦测障碍物的感应器，并且会自行判断危险，进行紧急煞车。在测试期间内，车上仍然会有车掌应付突发情况，而中控室也可以随时接手火车的驾驶。

SNCF 的主要目标是增加 TGV 列车的发车频率，特别是在路线混乱的巴黎近郊。如果所有的列车调度都能中控化、自动化的话，SNCF 预期巴黎到里昂间的班次可以增加 25% 之多呢。