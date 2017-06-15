Synology 发布更实惠的 DS1517 与 DS1817 NAS

可装载 5 颗硬盘的 DS1517 与 8 颗硬盘的 DS1817，皆搭载了 1.7GHz 的四核心处理器、支持 Link Aggregation 与容错转移功能，并可通过 2 台 DX517 扩展设备连接最多 15 颗硬盘，内建四组有线网络接口（但 DS1817 的其中两组可支持 10GBASE-T），也能加价购买新的 Synology 延伸保修方案。



两台 NAS 的关键规格差异是，Synology 在 DS1517 上仅提供 2GB DDR3L RAM，性能部分在 RAID 5 之下可提供每秒 449 MB 写入与 436 MB 读取的速度表现；DS1817 则是内建 4GB DDR3L x 1，且最高可扩展至 8GB，RAID 5 之下则是可提供每秒 1,577 MB 写入与 739 MB 读取的速度表现。有兴趣的朋友，可以参考引用来源的链接获取更多相关信息。





图、Synology Internet Transfer Accelerator 网际网络传输加速器资费方案。