Synology 发布更实惠的 DS1517 与 DS1817 NAS

在支持 M.2 SSD 闪存的 DS1517+ 与 DS1817+ 推出之后，Synology 再推出了稍微低一阶，被定位在 Value 系列的 DS1517（建议售价 NT$19,499／HK$5,499，约人民币 4,800 元）与 DS1817（建议售价 NT$27,999 / HK$7,779，约人民币 6,800 元）NAS 产品。除此之外，该公司也终于公布了先前在发布会上推出的 Presto File Server 加值服务的订价（列在本篇之后）及支持机种列表。这项服务让大家能通过 SITA 技术加速 NAS 之间的 WAN 网际网络传输效率。
可装载 5 颗硬盘的 DS1517 与 8 颗硬盘的 DS1817，皆搭载了 1.7GHz 的四核心处理器、支持 Link Aggregation 与容错转移功能，并可通过 2 台 DX517 扩展设备连接最多 15 颗硬盘，内建四组有线网络接口（但 DS1817 的其中两组可支持 10GBASE-T），也能加价购买新的 Synology 延伸保修方案。
两台 NAS 的关键规格差异是，Synology 在 DS1517 上仅提供 2GB DDR3L RAM，性能部分在 RAID 5 之下可提供每秒 449 MB 写入与 436 MB 读取的速度表现；DS1817 则是内建 4GB DDR3L x 1，且最高可扩展至 8GB，RAID 5 之下则是可提供每秒 1,577 MB 写入与 739 MB 读取的速度表现。有兴趣的朋友，可以参考引用来源的链接获取更多相关信息。
图、Synology Internet Transfer Accelerator 网际网络传输加速器资费方案。